„Wo ist denn die Bibergruppe“, fragte sich jetzt ein Bürger, als er einen Fußmarsch über den Dorfplatz in Westbevern unternahm. Er blickte nämlich nur auf den leeren Sockel: „Als ich das sah, ging es mir wahrlich nicht gut. Das ist eine Schande.“

Die Skulptur aus Bronze ist ein Werk des Künstlers Rolf Breilmann. Sie wurde 1990 im Zuge der Dorfplatzerneuerung aufgestellt. Gestiftet hat die Skulptur das Landesamt. Sie befindet sich eigentlich umgarnt von Blumen und Sträuchern in einem Beet, das von Ehrenamtlichen gepflegt wird, und sich in unmittelbarer Nähe der über die Bever führende Holzbrücke befindet.

Der verdutzte Bürger benachrichtigte Gunther Thieme, Abteilungsleiter der Krinkrentner und Mitglied im Vorstand des Westbeverner Krinks, über den Sachverhalt. Daraufhin informierte Thieme die Stadt Telgte und erstattete Anzeige. „Kunstraub, Metallklau oder ein Versenken in die Bever?“, kamen Gunther Thieme bei einem Telefongespräch als Möglichkeiten in den Sinn. „Es schmerzt sehr“, bekräftigte er. „Jeder, der etwas gesehen hat, möge sich doch melden.“

Wie auch immer die Sache ausgeht, Vandalismus oder ein böser Bubenstreich, es hinterlässt stets für den Spender des Kunstwerkes und die, die das pflegen, einen faden Beigeschmack. „Die Bronzeskulptur, dessen oberer Teil sehr schwer ist und nur von mehreren Personen bewegt werden kann, kann nur mit einer Brechstange oder Kuhfuß gelockert und dann entwendet worden sein“, vermutet der Spaziergänger.

Die fehlende Skulptur ist im Mai dieses Jahres durch Unbekannte beschädigt worden. Sie rissen den oberen Teil aus der Verankerung und kippten die Skulptur über Kopf in das Blumen- und Sträucherbeet. Einige Teile der Verankerung mussten seinerzeit geglättet werden, um sie wieder in ihre alte Form auf das Fundament einzupassen. Ein kleiner Schaden bestand auch am Außenrand, der ebenfalls behoben werden musste.