Wüster Dialog zweier Diven

„Nazi-Nutte“ und „Ami-Hure“: So nennen sie einander. Leni Riefenstahl sucht Marlene Dietrich in ihrer Pariser Wohnung heim: Ein gemeinsamer Penthesilea-Film der beiden uralten Frauen schwebt ihr vor, die Regisseurin redet auf die widerspenstige Diva ein. Aus dieser Konstellation hat Autorin Thea Dorn einen dramatischen Dialog entwickelt, der jetzt für 24 Stunden in einer neuen Inszenierung des Theaters Münster per Internet-Stream zu sehen war. Ein neuerlicher Vorgeschmack auf hoffentlich bald kommende Bühnenereignisse.

Das Streaming-Wochenende des Theaters begann bereits am Freitagabend mit dem kompletten vierten Sinfoniekonzert. Golo Berg hatte das Programm ganz auf die zwischenzeitlich geltenden Corona-Hygienebedingungen zugeschnitten und den besonders streng reglementierten Bläsern des Orchesters das Podium weitgehend vorbehalten. Eine der wenigen Ausnahmen bildete der imposante Solistenauftritt des Solo-Cellisten: Was Shengzhi Guo aus der Skurrilität des Cellokonzerts von Friedrich Gulda machte, mit großer Virtuosität inmitten alpenländisch jodelnder Bläser, das konnte sich wahrhaftig mit der Interpretation des Ur-Interpreten Heinrich Schiff messen lassen.

Golo Berg hatte dazu einen passenden Rahmen mit kunstvoll unterhaltender Musik des 20. Jahrhunderts geschaffen: Schon Kurt Weills „Dreigroschenmusik“ machte gute Laune und Sehnsucht auf das echte Konzertereignis, und mit den Stücken aus den Jazz-Suiten von Dmitri Schostakowitsch ergeht es einem wie mit Bergs unvergessener Präsentation von Albero Ginastera „Estancia“: Man fragt sich, warum man diese tollen Stücke nicht schon öfter gehört hat.

Ob man vergleichbare Fragen an das Stück „Marleni“ stellt, das ja auch als Hörspiel existiert? Thea Dorn, als Fernsehmoderatorin um knackige Sprüche, aber auch Belehrungen nicht verlegen, bedient sich beherzt der biografischen Gegensätze: Marlene feiert ihre Vergangenheit als Vamp, Leni die ihrige als Künstlerin, die Männer nicht verführt, sondern dirigiert hat, etwa in ihrem Olympia-Film die Kameramänner. Natürlich singt sie die große Rechtfertigungsarie ihrer unerotischen Verbindung zu Hitler, was Marlene zu dem Konter veranlasst: „Lieber sehenden Auges auf der Matratze als blind hinter der Kamera.“

Den Gegensatz Nazi-Nutte – Ami-Hure macht Regisseur Jan Holtappels zum zentralen, wüst gesteigerten Motiv des Dialog, bei dem beide übrigens, auch Corona-konform, auf der Bühne in ihren jeweiligen Sphären bleiben. Er eröffnet den Abend sehr artifiziell mit einer grotesken Schmink- und Ankleide-Ouvertüre der gar nicht so furchtbar gegensätzlichen Schauspielerinnen: Rose Lohmann ist als Marlene eine Spur sanfter als „Leni“ Ulrike Knobloch. Der ganze Dialog ist ein Rollenspiel der beiden aus der Zeit gefallenen, an ihrer Vergangenheit klammernden Greisinnen, was sich auch an den großen Handpuppen zeigt. Zum Finale nach einer guten Stunde wechseln sie plötzlich in den modernen Konversationston ihrer Darstellerinnen und räsonieren über ihre Rollen als Frauen in der Männerwelt, wozu ihnen die Figur der antiken Penthesilea als inhaltlicher Fluchtpunkt dient.

Man darf gespannt sein, ob die Aufführung beim Live-Erlebnis eine größere Spannung entfaltet als die Übertragung im Internet – und eine größere Nähe zu den seltsamen, aber auch bemitleidenswerten Protagonistinnen.