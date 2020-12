Die Zahl der Infektionen mit Covid-19 in Havixbeck ist über das Wochenende in die Höhe geschnellt. Stand Montag, 0 Uhr, meldete der Kreis Coesfeld in der Gemeinde 28 aktiv mit dem Corona-Virus infizierte Menschen, 20 mehr als am Freitag.

Zu diesem deutlichen Anstieg der Infektionszahlen trug ein verstärktes Corona-Geschehen im Stift Tilbeck bei. „Bei 17 Personen ist der PCR-Test positiv gewesen“, teilte Thomas Kronenfeld, Geschäftsführer der Stift Tilbeck GmbH, am Montagnachmittag mit. „Betroffen sind zehn Klienten und sieben Mitarbeitende.“ Insbesondere auf zwei Wohngruppen konzentriere sich das Infektionsgeschehen. Das Gesundheitsamt des Kreises Coesfeld sei in die Maßnahmen zur Eindämmung eingebunden. Ziel sei, die weitere Ausbreitung des Corona-Virus in der Einrichtung zu verhindern.

„Indem er nur so wenig Kontakte wie nötig hat, kann jeder Einzelne dazu beitragen, die Lage beherrschbar zu halten“, verdeutlichte Kronenfeld. Als Vorteil könnte sich erweisen, dass die jeweiligen Wohngruppen im Stift Tilbeck mit acht bis zwölf Personen relativ klein seien. „Bislang ist bei allen Betroffenen ein milder Verlauf der Erkrankung festzustellen“, so Kronenfeld.

Bis zum aktuellen größeren Corona-Ausbruch war das Stift Tilbeck relativ gut durch die Pandemie gekommen. Zuvor habe es im gesamten Bereich der Organisation lediglich 15 Corona-Fälle gegeben, so der Geschäftsführer. Ein Krisenstab befasse sich ständig intensiv mit dem Thema.