Kreis beobachtet Umflut in Epe weiter

Epe -

Der Zustand der Umflut am Park in Epe ist nach wie vor nicht so, wie er eigentlich sein sollte. Beim Kreis Borken als Untere Wasserbehörde war am Freitagabend die Meldung über eine Verunreinigung eingegangen. Das Ordnungsamt der Stadt Gronau war ebenso wie die Feuerwehr, die aber nicht eingreifen musste, hinzugezogen worden (wir berichteten).