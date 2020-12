Genau das ist das Problem. „Beziehung ist unsere wichtigste Aufgabe. Unser Auftrag ist es, Menschen so zu fördern, dass sie durch ihre Behinderung weniger oder überhaupt nicht mehr eingeschränkt werden,“ sagt Dreyer. Dafür ist ein enger Kontakt wichtig. „Sonst können wir sie nicht animieren, Dinge zu lernen und einen anderen Umgang mit ihrem Verhalten zu finden. Deshalb ist Beziehung unser Hauptprodukt.“ Die Arbeit sei vor allem Mittel zum Zweck, um Beziehungen anzubieten, aufzubauen und zu pflegen.

Werkstätten bleiben trotz Lockdown offen

Laut „Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen“ sind viele Werkstätten wie andere Akteure der Wirtschaft auch von der Krise betroffen. Das Auftragsvolumen sei bei 86 Prozent der Betriebe gesunken – im Schnitt um 25 Prozent. Die Belegschaft deswegen länger in den Urlaub zu schicken, ist selten eine Lösung. Die Arbeit bietet Mitarbeitern in den Werkstätten einen festen Rahmen, auf den sie nicht verzichten wollen. Menschen etwa mit einer psychischen Erkrankung macht man nicht immer eine Freude mit ein paar freien Tagen. Abgesehen davon sind die Träger sowieso verpflichtet, ihre Leute auch zu Haus oder in ihrer Wohngemeinschaft zu betreuen, wenn sie nicht arbeiten.

Dreyer betont, dass die Werkstätten auch die Aufgabe haben, die Familien der behinderten Menschen zu entlasten. Während sie die Nachrichten über die Pandemie verunsichern, „bietet ihnen die Werkstatt eine verlässliche Umgebung“. Gerade jetzt sei es wichtig, ihnen Halt zu geben. Würde die Werkstatt schließen, wachse der Druck auf sie, ihre Eltern und Familien oder die Mitarbeiter und Erzieher in Wohngruppen. Darum dauern im Haus Hall die Betriebsferien trotz des Lockdowns so lange, wie sie ohnehin geplant waren.

Für manche ist das Corona-Risiko zu hoch

Trotzdem gab es die Klienten, die nicht in die Werkstatt kommen, weil sie etwa zur Risikogruppe gehören, und dafür „auf die Teilhabe am Arbeitsleben in der Werkstatt verzichten“, wie es die Bundesarbeitsgemeinschaft auf ihrer Homepage formuliert. Das seien aber im Schnitt weniger als zehn Prozent. Zu ihnen gehören auch die Klienten, die sich wegen ihres Verhaltens nicht selbst schützen können oder andere gefährden, etwa weil sie bei Stress kratzen oder speicheln. „Unter normalen Bedingungen ist das handhabbar, mit einem Infektionsrisiko nicht“, sagt Dreyer.

Betreiber von Werkstätten, die durch die Krise in eine finanzielle Schieflage geraten sollten, könnten vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe Hilfe bekommen. 4,5 Millionen Euro stehen dafür bereit. Das sind umgerechnet pro Klient in den Werkstätten 116 Euro, sagt Michael Wegershoven. Nicht viel. „Doch die Antragslage ist gering,“ sagt der Leiter des LWL-Inklusionsamts Arbeit.