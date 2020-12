Eleonore Käller ließ sich nicht beirren

Manchmal führt der Weg des Lebens die Menschen an ungewollte Orte. Vor rund 2000 Jahren musste ein Tischler mit seiner Verlobten wegen einer Volkszählung nach Bethlehem reisen, obwohl die schwangere Maria ihr Kind bestimmt lieber in Nazareth zur Welt gebracht hätte. Und vor 135 Jahren musste eine Tuchhändler-Tochter aus Mettingen nach Leeuwarden in Holland auswandern, weil sie sich in den falschen Mann verliebt hatte.

Auswanderung war Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich nichts Besonderes. 7,2 Millionen Europäer verließen von 1830 bis 1974 ihre Heimat, um auf der anderen Seite des Atlantiks ihr Glück zu suchen. Sie lebten oft in ärmlichen Verhältnissen, hungerten und sehnten sich nach einem besseren Leben. Heute würde man sie als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnen. Für viele von ihnen war Bremerhaven der Ort, an dem sie buchstäblich zu neuen Ufern aufbrachen. Nicht weit von der Anlegestelle entfernt, an der die Menschen die Schiffe betraten und den letzten Blick auf ihre alte Heimat warfen, steht heute das Deutsche Auswandererhaus. Es erinnert an die Zeit, als Bremerhaven der größte Auswandererhafen auf dem europäischen Festland war. Exemplarisch werden dabei die Geschichten einzelner Menschen lebendig, unter anderem die von Eleonore Käller aus Mettingen.

Karl-Heinz Käller berichtet vom Leben seiner Vorfahrin

Doch viel besser als ein Museum das je könnte, berichtet Karl-Heinz Käller vom Leben der jungen Eleonore. Der 80-Jährige ist in vierter Generation ein Nachfahre der einstigen Auswandererin und bestens in der weit verzweigten Geschichte der Familie unterwegs. Er verfügt über allerlei historische Schätze, die das Leben der Källers bis ins 16. Jahrhundert dokumentieren.

Die Källers waren umtriebige Geister, zogen schon früh wie andere Mettinger Familien wie den Brenninkmeijers und Hettlages in die benachbarte Niederlande. Außerhalb der Landwirtschaft gab es damals im Tecklenburger Land nicht viel zu verdienen. In Holland fanden die Männer Arbeit als Gärtner, Gipser oder Anstreicher, während zu Hause „die Frauen den Pott am Pröddeln hielten“, erzählt Karl-Heinz Käller. Doch es blieb nicht lange bei der einfachen Arbeit.

Von Wanderhändlern zu Wanderarbeitern

Den Holländern gefielen die Leinen-Hemden, mit denen die Mettinger Männer unterwegs waren. Die entstanden auf den heimischen Webstühlen, denn Flachs und Hanf, die Rohstoffe für gutes Leinen, gab es genug im Tecklenburger Land. Und so wurden die Mettinger von Wanderarbeitern zu Wanderhändlern. „Tüötten“ nannte man sie, vom altgermanischen Wort „tiüchan“ für schleppen. So ein „Tüötte“ war auch der Großvater von Eleonore Käller, eine Reproduktion seines Reisepasses aus dem Jahr 1815 ist heute im Auswandererhaus zu sehen. „Frei und ungehindert“ durfte er damit vom preußischen Mettingen ins niederländische Leeuwarden reisen, um dort Stoffe zu verkaufen.

Seine Enkeltochter hingegen zog es nicht aus freien Stücken nach Holland. „Die Eleonore war eigentlich nichts Besonderes“, nimmt Karl-Heinz Käller sensationshungrigen Besuchern den Wind aus den Segeln. „Die ist wohlbehütet hier in Mettingen aufgewachsen.“ Doch mit Anfang 20 verliebte sich die junge Frau in den Knecht August Stermann. Und der war so gar nicht standesgemäß. Da wollte die gut situierte Familie einen Riegel vorschieben. So wurde die 25-Jährige um 1885 nach Leeuwarden in Holland geschickt.

Drohung mit Enterbung

Familienanschluss war garantiert: Einer ihrer Brüder handelte dort mit Textilien. Das Leben dort, fern von August und der Heimat, sollte das Mädchen auf andere Gedanken bringen. Sie half im Haushalt und kümmerte sich um die Kinder des Bruders. Selbst mit Enterbung wurde gedroht. „Doch es hat nichts genutzt“, weiß Karl-Heinz Käller. Die Sehnsucht nach dem Liebsten war zu groß. Und so landete Eleonore Käller nach zwei Jahren wieder in Mettingen. Ein Jahr später heiratete sie August Stermann, bezieht mit ihm ein kleines Heuerhaus in Recke. Allein, das Glück währt nicht lange, mit nur 34 Jahren stirbt Eleonore 1894 bei der Geburt ihres dritten Sohnes.

Ein wenig von der Standfestigkeit seiner Vorfahrin trägt auch Karl-Heinz Käller in sich. In seinem Berufsleben hat er so einige Stationen absolviert, aber seiner Heimat blieb er immer treu. „Ich wollte nie von Mettingen weg.“