Feuerwehrmann droht die Abschiebung

„Jou“, kommt Jawad Abdelkaders Stimme aus der Tiefen der Umkleide im Feuerwehrgerätehaus – und zwar mit feinstem münsterländischen Akzent. „Wir sind fertig umgezogen. Jetzt kann’s was werden mit dem Foto“, sagt der 23-jährige gebürtige Syrer. Mit „Wir“ meint der junge Feuerwehrmann des Löschzugs Senden seinen Kollegen Sayied Musawi.

Der 25-Jährige kommt aus Afghanistan und lebt seit fünf Jahren in Senden. Abdelkader kam 2016 in die Stevergemeinde. Musawi, genau wie Abdelkader Elektroniker-Azubi, hat gerade aus den Händen des stellvertretenden Löschzugführers Stefan Tork nach bestandener Probezeit seine Beförderungsurkunde zum Feuerwehrmann erhalten. Musawi ist stolz auf das Dokument und auch darauf, dass die Schulterklappe seiner Uniform nun einen Streifen trägt.

Bevorstehende Abschiebung

Doch so ganz ungetrübt ist seine Freude darüber nicht. Denn gerade hat Musawi seinen Abschiebungsbescheid bekommen. „Bis zum 15. Januar muss ich Deutschland verlassen“, sagt er. Die Entscheidung nimmt der junge Mann mit einem lakonischen Schulterzucken hin: „Was kann ich machen?“ Nur so viel sagt er noch: Dass er in Afghanistan keinesfalls sicher sein werde.

Brandinspektor Stefan Tork hört an diesem Abend Mitte Dezember zum ersten Mal von Musawis bevorstehender Abschiebung und setzt sich direkt mit Wehrführer Manfred Overbeck in Verbindung. „Vielleicht hat die Gemeindeverwaltung ja eine Möglichkeit, Sayied Musawi zu helfen“, hoffen Tork und Overbeck.

Diese Hoffnung aber zerschlägt sich einige Tage später: Die Gemeinde Senden sieht keine Möglichkeit, Musawi zu unterstützen: „Ihr sind die Hände gebunden“, berichtet Stefan Tork, dem es sehr leid tut, dem 25-Jährigen in dieser Situation nicht helfen zu können.

Aufenthaltsstatus nicht geklärt

„Es sind tolle Leute. Und wenn man, wie Jawad und Sayied so um die Integration bemüht ist, kann man ihnen wohl schlecht die Tür vor der Nase zuschlagen“, lobt Tork das Engagement der beiden Feuerwehrmänner, die den rund 60-köpfigen Löschzug Senden bereits seit einiger Zeit verstärken.

Während Musawi seit Februar dieses Jahres dabei ist, stieg Jawad Abdelkader im Mai 2019 beim Löschzug Senden ein. Sie sind bislang die einzigen Mitglieder in der Freiwilligen Feuerwehr Senden, die einen solch besonderen Hintergrund haben. „Wir haben sie gerne bei uns aufgenommen“, sagt Stefan Tork. Wohl wissend, dass die beiden Feuerwehrmänner Senden unter Umständen schnell wieder verlassen müssen, so lange ihr Aufenthaltsstatus nicht endgültig geklärt ist.

Tork berichtet davon, dass die Sendener Feuerwehr deshalb vorher erst einmal abklopfen musste, wie es rechtlich um die Aufnahme von Jawad Abdelkader und Sayied Musawi als Feuerwehrmann-Anwärter bestellt ist: „Das ist schließlich absolutes Neuland für uns.“

Kameradschaftlicher Zusammenhalt

Jawad Abdelkader und Sayied Musawi fühlen sich sehr wohl unter ihren Kolleginnen und Kollegen der Sendener Wehr. „Die Kameradschaft ist toll“, sagt Jawad Abdelkader, der den Entschluss fasste, Feuerwehrmann zu werden, als er einen Einsatz der Wehr an der Schulze-Bremer-Straße miterlebte. Auch Sayied Musawi denkt sofort an das gute Miteinander im Löschzug: „Schade, dass die Dienstabende und Lehrgänge wegen Corona nicht stattfinden können. Mir fehlt dieser Kontakt“, sagt Musawi, der seinerzeit einfach am Feuerwehrgerätehaus an der Mühlenstraße anklopfte und nachfragte, ob er sich die Feuerwehr mal angucken dürfe.

Jawad Abdelkader und Sayied Musawi geht es aber nicht allein um den kameradschaftlichen Zusammenhalt in der Wehr. Ihnen ist noch etwas anderes wichtig: „Mit unserer Arbeit, die wir in der Feuerwehr leisten, können wir einen Teil der Hilfe zurückgeben, die wir bekommen haben, als wir als Flüchtlinge hier angekommen sind.“