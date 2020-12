Die B54 wird in der Fahrtrichtung Münster am Montag (28.12.) und Dienstag (29.12.) zwischen den Anschlussstellen mit der L874 (Altenberge-Süd) und L529 (MS-Nienberge) jeweils von 9 bis 15 Uhr gesperrt, wie Straßen NRW mitteilt.

Am Mittwoch (30.12.) wird die B54 in dem Abschnitt in der Gegenrichtung gesperrt, heißt es. Der Verkehr wird über die alte Bundesstraße (L510) umgeleitet. Grund für die Sperrung sind Fahrbahnreinigungen.