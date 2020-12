Vom Seemanns- zum Weihnachtslied

Am 5. Oktober 1885 dirigierte Münsters Musikdirektor Julius Otto Grimm ein Wohltätigkeits-Konzert. Als krönenden Abschluss gab es kein Orchesterstück, sondern drei unbegleitete Männerchöre. In jenen Jahren erlebten die zahlreichen Männerchöre nicht nur in Münster ihre Blütezeit. Auch im Musikverein sangen so viele Männer, dass die Presse öfter kritisierte, Tenor und Bass würden die Frauen übertönen und zudecken. Grimm sang mit seiner Liedertafel ein anonymes „O sanctissima“, ein damals in Europa verbreitetes Marienlied mit der Melodie des heute viel gesungenen „O du fröhliche“.

Der Marien-Hymnus hatte zu jenem Zeitpunkt schon eine über hundert Jahre alte und sehr abwechslungsreiche Geschichte hinter sich. Bisher waren die Musikhistoriker der Ansicht, Johann Gottfried Herder habe das Lied von einer Italienreise mitgebracht und 1807 in seine berühmte Liedersammlung „Stimmen der Völker“ aufgenommen. Das „O sanctissima“ nimmt in dieser Sammlung eine Sonderstellung ein: Nur dieses Lied besitzt unter den zahlreichen Liedern aus Europa eine Melodie mit einem sehr einfachen Satz, der nicht aus dem Herder-Kreis stammt, sondern Ende 1792 aus dem englischen Kulturmagazin „European Magazine“ übernommen wurde.

Es wurde bislang übersehen, dass in diesem Magazin berichtet wird, dass der englische Musikschriftsteller Charles Burney das Lied 1770/71 in Sizilien gehört hatte und mit nach England brachte. Der Hymnus wurde bei Sonnenuntergang von sizilianischen Seeleuten auf ihren Schiffen einstimmig angestimmt und machte auf die Reisenden einen enormen Eindruck. Vier Jahre nach Herders Tod erschien „O sanctissima“ im letzten Teil der Sammlung „Stimmen der Völker“, den Johannes von Müller, ein damals in Weimar wohnender Diplomat, als alleiniger Herausgeber verantwortete. Er hat den Marien-Hymnus in Deutschland bekannt gemacht.

Die einfache und sehr eingängige Melodie wurde schnell populär und auch von dem jungen Ludwig van Beethoven für drei Singstimmen, Violine, Cello und Klavier bearbeitet. Man tauschte sogar den Marien-Text durch national-patriotische Gedichte aus. Theodor Körner etwa dichtete auf die Melodie sein „Gebet vor der Schlacht.“

Um 1815 übernahm Johannes Daniel Falk die Melodie für sein „Alldreifeiertagslied“. Die erste Strophe besingt die „gnadenbringende Weihnachtszeit“, die zweite die „gnadenbringende Osterzeit“ und die dritte die „gnadenbringende Pfingstzeit“. Das Lied war bestimmt für seine Kriegswaisenkinder, die er aufgenommen hatte und betreute. Johann Wolfgang von Goethe schätzte Falk „als Schriftsteller, als tätig in gefährlichen Kriegsläufen eingreifend, als Pädagoge verwilderter Kinder und Unternehmer eines frommen Instituts“.

Im Jahre 1826 machte dann Heinrich Holzschuher, ebenso wie Falk in der diakonischen Arbeit engagiert und ehemaliger Hospitant bei Falk, durch die Änderung zweier Zeilen („Christ ist erschienen, uns zu versühnen“ und „Himmlische Heere jauchzen Dir Ehre“) das Dreifestelied endgültig zum Weihnachtslied. Das „O du fröhliche“ in der Fassung von Falk-Holzschuher erschien 1826 zu Weihnachten im „Bayerischen Landboten“ als Zwischengesang in einem Kinder-Krippenspiel.

Im 19. Jahrhundert sang man die Melodie, die uns nicht Herder, sondern Charles Burney überliefert hat, mit zwei verschiedenen Texten. „O sanctissima“ bei den Chören, „O du fröhliche“ in den pietistischen Kreisen der evangelischen Kirche – ausgehend von Weimar. Es dauerte noch einige Zeit, bis sich die Weihnachtsversion allmählich durchgesetzt hatte und in die offiziellen Kirchengesangbücher aufgenommen wurde, weil ihr ursprünglich jeder liturgische Bezug fehlte. Heute finden sich ursprünglich eher volkstümliche Lieder wie „Stille Nacht“ und eben das „O du fröhliche“ wie selbstverständlich in den Gesangbüchern der Protestanten wie Katholiken.

Heute ist im Grunde kein Weihnachtsgottesdienst in den christlichen Kirchen, keine Weihnachtsfeier ohne „O du fröhliche“ denkbar, ein viel geliebtes und viel gesungenes Kirchenlied mit einer über 200-jährigen Geschichte vom lateinischen Seemannslied über einen Männerchor-Hymnus und ein Kinderlied zu einem der bekanntesten Weihnachtslieder.