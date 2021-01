Schwer verletzt nach Glatteis-Unfall

Everswinkel -

Mit Einsetzen des Berufsverkehrs ereigneten sich am Mittwochmorgen zwischen 4.50 Uhr und 7 Uhr zahlreiche Verkehrsunfälle durch Glatteis im Kreis Warendorf. Der laut Kreispolizei schwerste Unfall ereignete sich in Everswinkel, wo ein junger Autofahrer bei einem Alleinunfall per Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden musste.