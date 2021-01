Bei schönem Wetter eine Runde um den Halterner See spazieren? Oder mit dem Mountainbike durch die Haard bei Oer-Erkenschwick brettern? Gerade in Corona-Zeiten, wo so vieles geschlossen bleibt, erfreuen sich Outdoor-Aktivitäten besonderer Beliebtheit. Doch seit der benachbarte Kreis Recklinghausen Corona-Hotspot ist und nun zu jenen Landkreisen in NRW gehört, die der 15-Kilometer-Radius-Beschränkung unterliegen, wäre solch ein Ausflug für die Lüdinghauser ein Verstoß gegen geltende Corona-Verordnungen und könnte mit einem Bußgeld geahndet werden. Gleiches gilt natürlich auch andersherum für Menschen aus dem betroffenen Kreis, die ohne triftigen Grund – beispielsweise weil sie zur Arbeit oder zum Arzt müssen – nach Lüdinghausen kommen.

Doch wer kontrolliert das eigentlich? Die Polizei? „Nein, dafür sind in NRW die Ordnungsämter der Kommunen zuständig“, erklärt Polizeisprecher im Kreis Coesfeld, Sascha Kappel, auf Nachfrage der WN. Bevor der Beamte diese Auskunft gibt, hat er sich allerdings noch einmal vorher beim NRW-Innenministerium schlau gemacht, „denn die Anordnung gilt ja erst seit wenigen Tagen“.

Streife fahren, um Corona-Sünder aus dem Verkehr zu ziehen – das wird es also nicht geben. Aber: „Wir würden aktiv werden, sollten uns Kommunen um Unterstützung bitten.“ Darüber hinaus werde man, sollte im Rahmen eines anderweitigen Einsatzes – beispielsweise bei einem Unfall – ein solcher Verstoß auffallen, diesen an das zuständige Ordnungsamt weitergeben.

Apropos Ordnungsamt: In der Lüdinghauser Stadtverwaltung zeigt man sich bei dem Thema eher zurückhaltend. „Wir sehen keine Möglichkeit, eine solche Kontrolle umzusetzen“, erklärt Pressesprecherin Anja Kleykamp. Man wolle sich stattdessen auf Dinge konzen­trieren, die „realistisch zu kontrollieren“ seien, wie etwa die Maskenpflicht auf dem Marktplatz oder die Einhaltung der Abstandsregeln.

Wäre da noch der Kreis Coesfeld als mögliche Kontrollinstanz. Doch auf Anfrage heißt es am Donnerstag in einer schriftlichen Stellungnahme der Pressestelle, man könne das in letzter Konsequenz nicht kontrollieren. „Man kann natürlich zunächst zum Beispiel sämtliche Insassen eines Autos mit einem Kennzeichen aus dem Kreis Recklinghausen unter einen Generalverdacht stellen, aber sie werden im Zweifelsfall alle einen zunächst nicht zu widerlegenden Grund haben, sich nicht an die 15-km-Grenze halten zu müssen.“ Letztlich habe die Kreisverwaltung keinerlei Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Corona-Regionalverordnung. Zuständig seien die kommunalen Ordnungsämter. Der Kreis könne und dürfe somit gar nichts kontrollieren.

Womit der schwarze Peter dann erneut bei den Ordnungsämtern landen würde.