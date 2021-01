Naturzoo Rheine wird Affen nicht los

Die Besucherzahl des Naturzoos in Rheine ist im Jahr 2020 bedingt durch die mehrmonatigen Schließungen infolge der Corona Pandemie gegenüber dem Vorjahr von 350.000 auf 250.000 gesunken. Aber die Anzahl der Tiere ist gewaltig gestiegen: Laut einer Pressemitteilung des Zoos wurden zur Inventur am Silvestertag 1290 Tiere gezählt, knapp 300 mehr als im Jahr zuvor.

Obwohl sechs Fischarten, die in ein neu eingerichtetes Aquarium im Affenhaus eingezogen sind, daran den Löwenanteil haben, sind auch andere Populationen im Zoo angewachsen.

Geduldsarbeit: Tierpfleger Christof Wellmann zählt seine Fische im neuen Aquarium Foto: Naturzoo Rheine

Wohin mit den Dscheladas?

So beheimatet der Zoo in Rheine mittlerweile 94 Dscheladas. Das ist nach Angaben des Naturzoos die mit Abstand größte Gruppe der Blutbrustpaviane in einem Zoo weltweit. Und im vergangenen Jahr ist die Gruppe durch Geburten um 15 Tiere angewachsen.

„Den Dscheladas gefällt das Leben in einer so großen Gemeinschaft, bilden sie doch auch im Freiland mit Herden von mehreren hundert Tieren die größten Sozialverbände aller Affenarten“, teilt der Zoo mit. Allerdings dürften es in Rheine „gerne ein paar Dscheladas weniger sein“.

Da Problem: Derzeit sei es kaum möglich, Tiere in anderen Zoos zu platzieren. Vielerorts könnten Anlagen nicht wie geplant gebaut werden, da Einnahmeverluste zu verzögerten Investitionen in den Zoos führten. Zudem hätten die Corona-bedingten Beschränkungen „gravierende Einflüsse auf die Tiertransporte, die sich im Rahmen der Zuchtprogramme international bewegen“.

Der Zoo plant daher, die Nachzuchten der Dscheladas in diesem Jahr gezielt einzuschränken, um den Bestand erst einmal stabil zu halten.

Tierpfleger für einen Tag im Naturzoo Rheine 1/28 Den Tieren ganz nah: Katharina Schöne aus Münster war "Tierpflegerin für einen Tag" im Naturzoo Rheine und lernte unter anderem Seehunde, Kattas und Tiger kennen. Foto: Gunnar A. Pier

Eine große Webervogel-Kolonie gibt's in Rheine. Foto: Gunnar A. Pier

Schmusetiger - doch nur mit einer Scheibe zwischen Wange und Wange. Foto: Gunnar A. Pier

Varis sind dankbare Abnehemr des eigens zubereiteten Mahls aus Obst und Gemüse. Foto: Gunnar A. Pier

Roter Vari, Besuch aus Münster. Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

"Kein Zutritt für Besucher", steht auf diesem Schild. Katharina Schöne darf an diesem Tag trotzdem weiter. Foto: Gunnar A. Pier

Ist der Hering aufgetaut, fehlt ihm Vitamin B. Die Tierpfleger stecken ihm Tabletten hinter den Kiemen, damit die Seehunde sie zusammen mit dem Fisch schlucken. Foto: Gunnar A. Pier

Inka-Seeschwalbe Foto: Gunnar A. Pier

Küsschen vom Seehund. Foto: Gunnar A. Pier

Zusammen mit Mona Große Jäger füttert Katharina Schöne die Seehunde. Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Ihre Lieblingstiere:Pinguine. Foto: Gunnar A. Pier

Sitatunga-Antilope Foto: Gunnar A. Pier

Rosa Löffler Foto: Gunnar A. Pier

Trampeltiere Foto: Gunnar A. Pier

Weißhandgibbon Foto: Gunnar A. Pier

Katta Foto: Gunnar A. Pier

Foto: Gunnar A. Pier

Katta Foto: Gunnar A. Pier

Katta Foto: Gunnar A. Pier

Dschelada oder Blutbrustpavian Foto: Gunnar A. Pier