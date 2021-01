Mögliche Belagerer aus vergangenen Zeiten würden sich beim derzeitigen Anblick der Zugbrücke der Burg Vischering in Richtung Burginnenhof verwundert die Augen reiben. Die Brücke ist weg – kein Durchkommen. Und auch die zweite Brücke in gleicher Richtung wird in allernächster Zeit von Fachleuten entfernt. Beide Bauwerke sind in die Jahre gekommen und sollen saniert werden.

Zuvor wurde allerdings alles schmückende Beiwerk akkurat abgetragen, fein säuberlich nummeriert, damit das Baustein-Puzzle anschließend wieder zusammengesetzt werden kann. Beide Brücken geleiten die Burgbesucher in den Innenhof der historischen Anlage. Und damit sie diesen Bereich auch künftig sicheren Fußes erreichen können, werden beide Bauwerke instandgesetzt. Diese Maßnahme werde sich bis in den Mai hinziehen, erklärte dazu ein Sprecher des Kreises Coesfeld. Die Kosten bezifferte er auf circa 500 000 Euro.

Besucher müssen sich allerdings keine Sorgen machen, nicht mehr in den Innenhof zu gelangen. Sie müssen allerdings einen kleinen, barrierefreien Umweg in Kauf nehmen – über die schmale Holzbrücke, die über die Gräfte auf das Back- und Brauhaus zuführt, geht es zunächst auf die Vorburginsel und dann weiter zur Burg.

Und so soll das Brücken-Ensemble passend zu den für August geplanten Feiern zum 750-jährigen Bestehen der Burg Vischering wieder begehbar sein. Im Jahr 1271 wurde die Anlage erstmals urkundlich erwähnt.

Eine weitere neue Brücke soll im Übrigen noch im Fe­bruar installiert werden. In Höhe der Klosterstraße führt sie auf den Wall der Außengräfte, der sich um die Burg windet.