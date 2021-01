„Theater ist ein offener Ort“

Kathrin Mädler war von 2012 bis 2016 leitende Schauspieldramaturgin des Theaters Münster und ging dann als Intendantin ans Schwäbische Landestheater Memmingen im Allgäu. Von dort aus wird sie 2022 ans Theater Oberhausen wechseln, wie in diesen Tagen bekannt wurde. Wir sprachen mit der promovierten Theaterwissenschaftlerin und Regisseurin über ihre Pläne und die Situation der Theater im Pandemie-Lockdown.

Guten Tag Frau Mädler und herzlichen Glückwunsch – natürlich auch zur Rückkehr nach Nordrhein-Westfalen!

Kathrin Mädler: Vielen Dank, ich bin immer noch ein bisschen fassungslos und sehr aufgeregt!

Wie kam es denn zum Entschluss, nach Oberhausen zu gehen? Man hört aus Memmingen ja so schöne Dinge wie die Nominierung zum Theaterpreis „Der Faust“ oder die Vertragsverlängerung...

Mädler: Ja, ich habe mit vollem Herzen schon im letzten Jahr beschlossen, meinen Vertrag zu verlängern. Ich bin total gern hier, ich liebe das Haus, und es ist ein schöner Bezug zum Publikum entstanden. Aber auch wenn es wie eine Plattitüde klingt: Man muss sich im Theater von Zeit zu Zeit verändern, sonst erschöpft sich der innovative Blick.

Und warum nach Oberhausen?

Mädler: Oberhausen war meine einzige Bewerbung, das Schauspielhaus hat eine schöne Größe und tolle Möglichkeiten. Es ist dreimal so groß wie mein jetziges, ein Zuschnitt, den ich für das Schauspiel gut finde. Die Rhein-Ruhr-Region und die Menschen kenne ich noch nicht, aber es ist ein Kon-trast: Hier in Memmingen sind wir Monopolist, jetzt komme ich in eine Region, die nur so strotzt vor künstlerischen Institutionen. Und ich bin auf das Publikum so neugierig, darauf, wie man die Leute einladen kann.

Was Ihnen offenbar in Memmingen mit einem neuartigen Konzept gelungen ist ...

Mädler: Mein Vorgänger, der natürlich genauso gute Arbeit geleistet hat, war 20 Jahre lang hier, das Theater war mehr so ein „Haus der Kunst“. Mir lag an einer Erneuerung des Theaters als offener Ort für die Region, daran, die Leute mehr einzubinden. Meine Überzeugung ist: Man kann künstlerisch viel machen, wenn man seine Leidenschaft dafür vermittelt.

Hat sich das auch im Pandemie-Jahr gezeigt?

Mädler: Es war schön, die gewachsene Nähe zum Publikum zu spüren, es gab etwa Spenden von gekauften Karten oder so viele liebe Äußerungen: Das war berührend.

Wie ist das Theater denn mit der Situation umgegangen?

Mädler: Im Mai haben wir unseren Spielplan komplett um ein Jahr verschoben. Er ist dem Thema Klima und Nachhaltigkeit gewidmet und sollte nicht auseinandergerissen werden. Mit den beteiligten Teams haben wir dann einen Spielplan entwickelt, der die Corona-Maßnahmen berücksichtigt: kleinere Besetzungen, die Bühne groß denken – aber für kurze Aufbauzeiten, Gutscheine für die Abonnenten. Es ist doch auch toll, produktiv mit der Situation umzugehen.

Was war das für ein Spielplan?

Mädler: Er heißt „Zwischen den Zeiten“ und nimmt auf, was in der Luft liegt: Was macht Isolation, wie gehen wir mit Trauer um? Es ging um eher emotionale Fragen, aber auch um das Thema: Was kann Theater? Wir hatten dazu sogar eine Uraufführung der gefeierten israelischen Autorin Maya Arad Yasur, ein Stück für uns über zwei Leute, die in einem Haus gefangen sind. Vor den Ferien haben wir nur draußen gespielt, auch wegen der Befürchtung, dass die Leute Furcht haben, im Theater zu sitzen. Im September hatten wir fünf Premieren mit rund 100 Leuten im Theater, also einem Viertel.

In Ihrem „alten“ Haus in Münster hat man ja auch entsprechende Hygienekonzepte umgesetzt. Wenngleich Theaterbesuche mit Masken und ohne Begegnungen im Foyer nur das halbe Vergnügen sind ...

Mädler: Vor dem Saisonstart im September habe ich gedacht: Das wird ja deprimierend! Aber im Theaterraum entstand dann mit den wenigen Zuschauern eine ganz eigene Form von Feierlichkeit. Der Applaus war größer als sonst, man fühlte sich gemeinsam verantwortlich für das künstlerische Ereignis!

Und jetzt, wo wieder alles dicht ist – wird gestreamt?

Mädler: Ich bin persönlich nicht so Freund von solcher Distanz anstelle des Theaterbesuchs, wir haben hier auch nicht die Möglichkeiten dazu. Es gibt aber natürlich großartige digitale Kunst und Theater, die die filmischen Möglichkeiten schon länger nutzen, etwa das Theater Oberhausen bei der fantastischen Inszenierung von „Schuld und Sühne“, die wir in Münster beim NRW-Theatertreffen ausgezeichnet haben.

Im ersten Lockdown war viel von der Systemrelevanz der Kunst die Rede, jetzt hört man das weniger ...

Mädler: Den Begriff systemrelevant finde ich grauenvoll. Ich verstehe aber, warum man ihn benutzt hat: Eine Zeit lang wurde Kultur überhaupt nicht als zentrale Möglichkeit benannt, sich über das zu verständigen, was uns als Gesellschaft gerade ereilt: Wie gehen wir um mit der Situation, mit Querdenkern und Populismus? Es sind eben doch gesellschaftliche Relevanzdiskurse, die wir führen. Jetzt ist die Dramatik der Ausbrüche so erschlagend, dass sich die Künstler bewusst sind: Es ist nicht die Zeit zu schimpfen, dass die Theater geschlossen sind.

Die Argumentation der Kanzlerin schon im November war ja: Infektionswege sind nicht mehr nachvollziehbar, da nützen auch Hygienekonzepte nichts ...

Mädler: Klar, aber wenn es die Infektionsprobleme auf dem Hin- und Rückweg, in Bussen und Bahnen gibt, möchte ich doch sagen: Dann kriegt doch bitte das in den Griff! Ich beneide die Politiker nicht um das, was sie entscheiden müssen, aber im Herbst hatte die Söder-Regierung besinnungslos die Obergrenze der Theater pauschal auf 50 Besucher reduziert, egal ob großes Opernhaus oder kleine Bühne – da war Nordrhein-Westfalen flexibler. Und immer dieser paternalistische Ton! Da möchte man antworten: Leute, wir haben den Sommer damit verbracht zu erarbeiten, was möglich ist unter den Bedingungen! Aber das wurde gar nicht abgefragt.

Und jetzt? Produzieren Sie auch „auf Halde“?

Mädler: Wir haben fünf Premieren fertig. Jetzt kommt der Punkt, wo wir proaktiv entscheiden müssen, wie der Rest der Spielzeit verläuft. Wir könnten neu anfangen, künstlerisch zu arbeiten, und brauchen für uns intern eine Langzeitperspektive. Man will ja gestalten, ist aber jetzt so ins Passive gesetzt. Und sollte bloß nicht sagen: Wir machen jetzt noch ein paar Monate dicht. Die Leute sollen sich ja nicht entwöhnen!

Schauen wir abschließend noch einmal etwas über die derzeitige Situation hinaus: Ist es für Sie eine Art Heimkehr, wieder in Nordrhein-Westfalen zu arbeiten? Sie stammen aus Osnabrück, Ihre Eltern leben dort...

Mädler: Ich freue mich natürlich über die Nähe, aber das ist ein Bonus. Nähe entsteht ja nicht nur über räumliche Nähe. Meine Freunde sind über ganz Deutschland verteilt. Übrigens gibt es ja auch tolle Entscheidungen in Münster für die Zukunft: Die künftige Intendantin Katharina Kost-Tolmein ist eine wunderbare Kollegin und Persönlichkeit: Ich bin total gespannt, was sie in Münster vorhat und freue mich auf die künftig Zusammenarbeit in Nordrhein-Westfalen.