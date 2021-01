Winter macht erstmal Pause - milde Temperaturen im Münsterland

Wem es die letzten Tage zu kalt war, der darf sich freuen: Nach dem Wintereinbruch am Wochenende mit frostigen Temperaturen und Schnee, wird es in den kommenden Tagen deutlich wärmer. Jürgen Schmidt vom Wetterdienst "Wetterkontor" prophezeit schon für Dienstag (19.1.) Temperaturen um 10 Grad, ab Mittwoch können es im Münsterland sogar 12 Grad werden. "Der Wind dreht aus Westen und damit wird es deutlich milder", so der Wetterexperte.

Auch nachts kein Frost

Es bleibt allerdings ungemütlich und nass, immer wieder seien Regenschauer möglich, so Schmid. Aber: Auch das Kratzen können sich Autofahrer in dieser Woche sparen: "Die Nächte bleiben frostfrei."

Auch Ausflüge in höher gelegene Orte, etwa ins Sauerland sollte man sich sparen. "Auch in Hochlagen setzt in diesen Tagen das Tauwetter ein", erklärt der Experte.

Erst am Wochenende wird es wieder kälter: "Am Sonntag kann es Schnee und Graupelschauer geben, die sich mit der Sonne abwechseln." Und wechselhaft wird es wohl bleiben - nach dem durchwachsenen Wochenende sind wieder wärmere Temperaturen zu erwarten, sagt Jürgen Schmidt.