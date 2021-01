150 Spritzen voller Hoffnung

Drensteinfurt -

Auf den Tag genau drei Wochen nach der ersten Impfung ist das Team des Ärztehauses am Amtshofweg am Mittwoch erneut zum Malteserstift St. Marien ausgerückt. Es galt, den Bewohnern und Beschäftigten dort die nötige zweite Dosis des Corona-Impfstoffes zu verabreichen. In etwa einer Woche soll laut Hersteller dann der volle Schutz gegen Covid-19 gegeben sein.