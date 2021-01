Zwischen der CDU und den Grünen im Westfalenparlament hat es in den vergangenen Wochen offenbar gefunkt. Während einer Pressekonferenz einen Tag vor der konstituierenden Versammlung an diesem Mittwoch berichtete Eva Irrgang, Vorsitzende der CDU-Fraktion, von „sehr, sehr ­guten Gesprächen“, die auf eine gute Zusammenarbeit zwischen CDU und Grünen ­hinauslaufen könnten. Zu einer schwarz-grünen Koalition sagt die Soester Land­rätin: „Wir sind startklar.“

Martina Müller, eine von zwei Fraktionssprecherinnen von Bündnis 90/Die Grünen, freute sich über „sehr konstruktive Gespräche auf Augenhöhe“. Das hat womöglich auch damit zu tun, dass die Fraktion der Grünen in der kommenden Legislatur fast doppelt so groß ist wie bisher (24 statt 13 Sitze).

Sie bezeichnete die CDU (45 Sitze statt 46 Sitze) als die Partei, die „mit dem gleichen Ziel, viel Engagement und viel Tempo in die Arbeit einsteigen wollte. Das hat uns gut gefallen.“

In dem Koalitionsvertrag haben die beiden Parteien nach eigenen Angaben keine schwierigen Themen ausgeklammert. Die zweite Grünensprecherin, Karen Haltaufderheide, meinte: „Wir werden im Laufe der Zeit klären, welche Punkte wir in welcher Form umsetzen.“ Die bisherige Zusammenarbeit sei aber so gut ge­wesen, dass sie zuversichtlich ist, „die anstehenden Themen kleinteilig weiterzuentwickeln“.

Die zum Teil großen Differenzen in der Debatte um den Verkauf der RWE-Aktien in den vergangenen fünf Jahren ist nach den Worten der Politikerinnen kein Problem für eine zukünftige Zusammenarbeit. Der Direktor des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL), Matthias Löb, hatte den Verkauf der Aktien auf den Weg gebracht, CDU und SPD hatten sich – gegen den Willen unter anderem der Grünen – aber nur für den Verkauf von 25 Prozent entschieden. „In der Frage sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt“, meinte Irrgang am Dienstag trotzdem. Wäre das Westfalenparlament der Vorlage gefolgt, hätte der LWL nach ihren Worten einen „größeren zweistelligen Millionenbetrag nicht mehr mitgenommen“. Die Haltungen von Parteifreunden, die früher strikt gegen einen Verkauf gewesen seien, habe sich weiterentwickelt, meinte Irrgang. Und: „Man merkt Bewegung überall.“ Die neue Koalition werde sich dem Thema in Ruhe widmen. „Bis Ende 2022 soll eine Lösung her“, meinte sie. Bis dahin wollen beide Seiten beobachten, wie sich der Kurs der Aktien entwickelt.

Auf die Frage, ob das SPD-Mitglied Löb eine Chance hat, Mitte 2022 von einer schwarz-grünen Koalition wiedergewählt zu werden, sagte Irrgang nur: „Personalfragen klärt man dann, wenn sie anstehen.“ Zumindest da hat sich der grüne Koalitionspartner schon anders positioniert: Auf die Frage, ob sich Löb Sorgen um ­seinen Job machen muss, hatte Karen Haltaufderheide schon Ende Dezember gesagt: „Das wird so sein.“