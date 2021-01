Das zweite Mal Zwillinge bei den Dscheladas

Es ist schon eine kleine tiergärtnerische Sensation: Am 15. Dezember 2020 sind im Natur-Zoo Rheine Dschelada-Zwillinge zur Welt gekommen. Bei diesen Blutbrustpavianen, von denen fast 100 in Rheine leben sind Einzelgeburten die Regel, wie der Zoo mitteilt: Von allen zwischen Anfang 1980 und Ende 2020 im Internationalen Zuchtbuch für diese Affenart gelisteten 911 Geburten gab es ganze zwei Zwillingsgeburten. Beide fanden im Naturzoo statt, die erste im Jahr 1990.

Damals wurde eines der beiden Jungen einen Tag nach der Geburt tot vorgefunden. Das zweite Junge, ein Weibchen, wuchs heran und lebt heute im Zoo Edinburgh. Sie ist übrigens die zurzeit älteste ihrer Art in einem Zoo weltweit.

Überraschende Zwillingsgeburt

Die aktuelle Zwillingsgeburt kam überraschend. Bemerkenswert war und ist, wie souverän das Weibchen mit der „doppelten Last“ umgeht, heißt es in der Mitteilung des Zoos weiter. Denn die Affenjungen mit - einem Geburtsgewicht von schätzungsweise jeweils 400 Gramm - können sich in den ersten Tagen nur mit Unterstützung an der Mutter halten, die somit nur eine Hand beim Laufen und Klettern frei hat.

Dass ihr die Kinderbetreuung bisher so gut gelang, mag auch an ihrem hohen Rang in der Gruppe liegen, dass sie sich also nicht noch gegenüber den vielen anderen Artgenossen durchsetzen muss. Sie ist außerordentlich fürsorglich und versteht es auch die Junge allzu neugieriger Blicke zu entziehen, weshalb auch die Geschlechter der Zwillinge noch nicht bekannt sind.

Kritische Wochen stehen bevor

Die kommenden Wochen werden sicherlich nochmals kritisch für das weitere Aufwachsen der Kleinen, wenn sich nämlich die Kinder von der Mutter lösen wollen.

Normalerweise werden die Jungen dann bei den ersten Ausflügen durch Festhalten am Schwanz von der Mutter kontrolliert. Diese Mutter wird also ganz sicher in der nächsten Zeit alle Hände voll zu tun haben. Da heißt es Daumen drücken, dass ihr das gelingt.