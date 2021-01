Abenteuer Weltreise

Das, was Lennard Kleine Niesse vor hat, hört sich ziemlich ambitioniert bis verwegen an. Auf der Erde existieren knapp 200 Staaten. „Am liebsten möchte ich jedes dieser Länder besuchen“, sagt der 22-Jährige. Mitte Februar soll es losgehen. Ob sein Plan aufgeht, wird sich nach und nach zeigen. Wichtig ist für den jungen Mann während seiner Reise aber vor allem, dass er viel sieht und erlebt. „Ich suche das Abenteuer“, sagt er, „und ein Gefühl von Freiheit.“

Das erste Ziel wird nach jetzigem Stand Mexiko sein. Eigentlich hatte Lennard Kleine Niesse eher Thailand im Auge gehabt. Doch die Corona-Pandemie zwingt ihn zum Umdisponieren. In dem südostasiatischen Land würde den gelernten Indus­triekaufmann nach der Einreise eine längere Quarantäne erwarten. Das möchte er vermeiden. „Für Mexiko brauche ich nur einen negativen Test.“

Der 22-Jährige versichert, dass er Corona beileibe nicht auf die leichte Schulter nehme. „Ich halte definitiv alle Vorgaben ein, die es in den Ländern geben wird.“ Wenn das zur Folge habe, dass einige Aktivitäten, die er eigentlich in Angriff genommen hätte, nicht realisierbar oder Ziele, die er normalerweise angesteuert hätte, nicht erreichbar sind, „dann ist es halt so“. Doch von seinem Trip rund um den Globus soll ihn das nicht abhalten. „Es passt jetzt gerade alles“, hat der 22-Jährige Sorge, dass er seinen „Lebenstraum“ auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben würde, wenn er nicht im Februar aufbricht.

Aktuell wohnt er wieder bei seinen Eltern in Lienen, wo er zuletzt nicht nur seine Reise vorbereitet hat, sondern auch noch für eine Prüfung zum Wirtschaftsfachwirt lernen musste. Gearbeitet habe er zuletzt bei Windmöller & Hölscher im Finanzbereich, erzählt Lennard Kleine Niesse. Inzwischen habe er die Stelle aber gekündigt. Zudem sei er auf selbstständiger Basis im Social-Media-Bereich aktiv. Diese Kombination habe für eine „gute finanzielle Basis gesorgt“. In seiner Wohnung in Lengerich hat der angehende Globetrotter bereits alle Zelte abgebrochen, sie ist vermietet.

Angst vor dem Scheitern habe er nicht, versichert der 22-Jährige. „Ich brenne für die Sache und bin sehr optimistisch.“ Überraschend kommt angesichts der Dimension der geplanten Tour die Aussage von Lennard Kleine Niesse, dass er erst am 30. November vergangenen Jahres den Entschluss zum Aufbruch gefasst habe. Eine Entscheidung, an der er die Welt sogleich über Youtube teilhaben ließ. Dort und auf Instagram findet sich inzwischen auch der Kanal „NiesseOnTour“, mit dem er alle Interessierten über seine Reisepläne und seine Reise auf dem Laufenden halten will.

Und es könnte einiges zusammenkommen, was er in Bild und Ton liefert. Ein zeitliches Limit hat sich Lennard Kleine Niesse zumindest nicht gesetzt. „Ein, zwei Jahre werden es wohl werden, wenn nicht noch länger.“ Nach Mexiko will er weiter in Zentral- und Südamerika sowie der Karibik unterwegs sein. Hostels und Airbnb-Angebote sollen als Unterkunft dienen, öffentliche Verkehrsmittel wie Bahn und Bus für das Vorankommen sorgen. „Vielleicht tu ich mich auch mal mit anderen Backpackern zusammen, die ich unterwegs kennenlerne.“

Erfahrungen mit dieser Art des Reisens hat er bislang vor allem in Europa gesammelt. Den Kontinent verlassen habe er erst ein Mal, erzählt der junge Mann. „Da war ich in Ägypten.“ Ausnahmsweise sei es ein Pauschalangebot gewesen.

Tipps und Motivation für sein Abenteuer holt er sich unter anderem von Christian Leblanc, einem Kanadier, der vor Jahren seinen Job aufgab, um zu reisen, und derzeit auf Bali lebt. Doch das inzwischen angesammelte Wissen ändert nichts an der Tatsache, dass Lennard Kleine Niesse seine eigenen Erfahrungen wird machen (müssen). „Wenn man allein unterwegs ist, fehlt einem ein Ankerpunkt“, formuliert er eine der Herausforderungen.

Beim Einstieg in das große Abenteuer steht ihm vielleicht seine Schwester zur Seite, die ihn eventuell einen Monat lang begleitet. Und im Sommer sehen die Pläne vor, dass für drei Monate seine Freundin über den Atlantik kommt. Die unterstütze ihn bei den Weltreiseplänen trotz der damit verbundenen Aussicht, lange Zeit auf das Miteinandersein zu verzichten. Und was sagen die Eltern? „Die finden es nicht gerade supertoll.“ Aber sie akzeptierten, dass er „mit eigenen Augen sehen will, was die Welt alles zu bieten hat“.

Bei diesen Gedanken wirkt offenbar nach, dass er als Schüler einst die Möglichkeit verstreichen ließ, für ein Jahr in die USA zu gehen. „Das bereue ich bis heute.“ Nun soll ihm das Gleiche nicht noch einmal passieren. Zudem sagt der 22-Jährige von sich, dass er das Gefühl habe, in Deutschland noch nicht seinen Platz gefunden zu haben, „vor allem beruflich“. Sollte sich ihm irgendwo auf der Welt in dieser Hinsicht eine Tür auftun, wäre er bereit, auch länger zu bleiben und im Ausland zu arbeiten.

Ist es für Lennard Kleine Niesse wichtig, sich mehr treiben zu lassen, als festen Reiserouten zu folgen, so hat er doch eine kleine Liste mit Zielen, die er sich nur ungern entgehen lassen würde. In Nordamerika sind es die Niagarafälle an der Grenze der USA zu Kanada und die Freiheitsstatue in New York, dann wären da die Nationalparks in Australien und Neuseeland, die Maya-Tempel in Zentralamerika, die Chinesische Mauer und Bali. Die zu Indonesien gehörende Insel ist zu einem Mekka für Langzeitreisende geworden und für Menschen, die das Reisen mit der Arbeit verbinden wollen.

Obwohl es noch über drei Wochen bis zum Start sind, hat sich bei dem jungen Weltenbummler inzwischen das Reisefieber eingestellt. „Ich merke, dass ich nicht mehr so gut schlafen kann.“ Also nutzt er die Zeit und sitzt nachts am Rechner, kümmert sich um „NiesseOnTour“ und andere Dinge. Die wichtigsten Vorbereitungen sind indes längst getroffen. Lennard Kleine Niesse kalkuliert mit Kosten von im Schnitt 1500 Euro pro Monat, er hat zwei Reisepässe, damit es keine Probleme gibt, wenn er Israel und arabische Staaten ansteuert, alle Führerscheinunterlagen und alle notwendigen Impfungen.

„Ich brenne darauf, dass es endlich losgeht“, sagt er. Unter der Schutzmaske zeichnet sich bei diesen Worten ein Lächeln ab.