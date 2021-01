Umstellungen und Fortschritte

Drei Schüler sehen die Schule aktuell noch von innen. Sie sind in der Notbetreuung. Der Rest büffelt und arbeitet von Zuhause aus. Homeoffice statt Schule. Was das bedeutet? Und wie Abiturienten auf die bevorstehenden Klausuren blicken? Wir haben am Graf-Adolf-Gymnasium nachgefragt.

Schulleiterin Evelyn Futterknecht gibt zu: „Es war und ist eine Umgewöhnung für alle.“ Bereits zum zweiten Mal – nach dem Frühjahr des vergangenen Jahres – findet Schule aktuell auf anderen Wegen statt. Digitaler Unterricht, Videokonferenzen und vieles mehr – Lehrer und Schüler seien in einem Lernprozess, der gerne angenommen werde, aber natürlich auch an einigen Stellen für Verunsicherung sorgen könne, so Futterknecht. „Wir bekommen von vielen Eltern eine positive Rückmeldung“, sagt sie und zeigt sich erfreut: „Es ist die beste Möglichkeit in der aktuellen Situation. Ich gebe selber sieben Stunden in der Woche Unterricht und finde es immer wieder schön, wenn man sich gegenseitig sehen und mit den Schülerinnen und Schülern lachen kann.“

„ Die Konzentration schwindet. Die Konzentration schwindet. “ Marleen Mügge

Außerdem habe sich der Umgang mit dem Lernen auf Distanz – im Vergleich zum ersten Lockdown – stark verbessert. Schulungen für das Lehrpersonal hätten zu einem sicheren Umgang mit den neuen Medien geführt. Sie fügt hinzu: „Wir sind ein junges Kollegium und sind digital sehr offen und interessiert.“

Corona-Regeln bis 14. Februar 1/13 Die Menschen in Deutschland müssen sich mindestens bis zum 14. Februar auf weitere Beschränkungen einstellen. Auf diese Maßnahmen haben sich Bund und Länder am 19. Februar geeinigt: Foto: dpa

Der Lockdown wird bis zum 14. Februar verlängert. Die bisher bis zum 31. Januar befristeten Schließungen der meisten Geschäfte, Restaurants, Theater, Museen und Freizeiteinrichtungen gilt also weiterhin bis zum 14. Februar. Foto: dpa

Verschärfte Maskenpflicht : In Bus und Bahn sowie beim Einkaufen müssen die besser schützenden FFP2-Masken oder OP-Masken getragen werden - Alltagsmasken aus Stoff reichen nicht mehr aus. Ab wann die neuen Regeln gelten, entscheiden die Bundesländer selbst. Am Mittwoch beraten mehrere Landesregierungen darüber. Foto: dpa

Die Kontaktbeschränkungen bleiben bestehen: Treffen jenseits des eigenen Haushalts sind weiterhin nur mit einer weiteren Person erlaubt. Foto: dpa

Home Office müssen die Arbeitgeber nun überall dort, wo es möglich ist, ermöglichen. Das bedeutet, dass Arbeitgeber verpflichtet sind, es zu begründen, wenn sie Arbeitnehmern diese Möglichkeit nicht bieten. Ein Klagerecht soll mit dieser Verordnung, die ab dem 27. Januar gilt, aber nicht verbunden sein, so der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Foto: dpa

Die drastischen Kontaktbeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gelten in Nordrhein-Westfalen im öffentlichen Raum und auch in den eigenen vier Wänden . Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) ermahnte die Bürger, ihre Kontakte in der Corona-Pandemie konsequent zu beschränken. Weiterhin sind Treffen jenseits des eigenen Haushalts nur noch mit einer weiteren Person erlaubt. Er appelliere aber an alle, "sich nicht jeden Tag eine andere Person zu suchen". Foto: dpa

Das Land NRW hat die sogenannte 15-Kilometer-Regel nach wenigen Tagen für die vier betreffenden Kreise wieder aufgehoben. Die neue Verordnung - seit Dienstag (19. Januar) gültig - beinhaltet aber weiter die Möglichkeit, den Bewegungsradius einzugrenzen. Als Kriterium gilt ein besonderes, nicht auf eine bestimmte Einrichtung eingrenzbares Infektionsgeschehen. Foto: dpa

Schulen bleiben grundsätzlich geschlossen, oder die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt. Bund und Länder hatten am 19. Januar beschlossen, dass Kitas und Schulen bis zum 14. Februar grundsätzlich geschlossen bleiben beziehungsweise die Präsenzpflicht ausgesetzt wird. Foto: dpa

Auch Kindertagesstätten sollen für die Fortdauer des Lockdowns bis zum 14. Februar geschlossen bleiben. In NRW gibt es bereits seit dem 11. Januar nur noch einen eingeschränkten Betrieb, die Kitas bleiben aber grundsätzlich geöffnet. Das soll jetzt so bleiben: Die Landesregierung hat angekündigt, dass für die Kitas in NRW weiter die bisherige Strategie gelte, sie im "eingeschränkten Pandemiebetrieb" offen zu halten. Für Eltern werden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, für die Betreuung der Kinder im genannten Zeitraum bezahlten Urlaub zu nehmen. Foto: dpa

Das Land NRW hat am Mittwoch (20. Januar) einen Impfstopp in Krankenhäusern verhängt, die mit Biontech-Impfstoff versorgt werden. Grund seien Lieferprobleme, heißt es in einer E-Mail des Gesundheitsministeriums, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Seit dem 18. Januar wird in den NRW-Kliniken das besonders gefährdete Personal geimpft. Auch sollten die Impfzentren den Betrieb aufnehmen und zunächst alle über 80-Jährigen, zuhause lebenden Menschen impfen - dies wird aufgrund der Lieferverzögerung nun um eine Woche verschoben. Foto: dpa

Für Millionen Sporttreibende in den Vereinen geht mit den Beschlüssen von Bundesregierung und Länderchefs vom Dienstag das Warten auf die Wiederaufnahme des Trainings- und Wettkampfbetriebs bis zumindest in den Februar weiter. Foto: dpa

Die Profiligen indes dürfen ohne Zuschauer und mit strengen Hygienekonzepten weiterspielen. In enger Taktung will etwa der Fußball sein Programm mit Bundesliga, DFB-Pokal und Europacup im Winter fortsetzen, auch wenn zuletzt immer wieder Coronafälle nachgewiesen wurden. Foto: dpa

Darüber, wie es ab dem 1. Februar weitergehen soll, wollen die Kanzlerin und die Regierungschefs der Länder am 25. Januar beraten. Merkel sagte nach den Beratungen, das Ziel bleibe weiter, zu einer 7-Tage-Inzidenz je 100 000 Einwohner von unter 50 zu kommen. Dies gewinne nochmals an Bedeutung durch die entdeckte Mutation des Coronavirus, die sich schneller verbreite. Foto: dpa

Der 17-jährige Schüler Michael Solinsky aus Lotte beobachtet Ähnliches: „Letztes Jahr war der Kontakt zu den Lehrern schwieriger, wir hatten kaum Videokonferenzen – da ist ein Fortschritt zu sehen.“ Diese Erreichbarkeit ist für Johanna Pfeiffer aus Lienen aber das Problem: „In der Schule kann man Probleme natürlich viel besser klären als im Onlineunterricht.“ Sie bemängelt, dass noch ein einheitliches System fehlen würde: „Die Lehrer gestalten ihren Unterricht sehr individuell.“ Manche eben auch ohne Online-Konferenzen. Sie könne sich vieles noch selber erklären, aber: „Andere haben damit vielleicht mehr Probleme.“

Mit „ein bisschen Chaos“ beschreibt es die Tecklenburgerin Marleen Mügge (18): „Wir benutzen verschiedene Plattformen, dazu kommen natürlich ein paar kleinere technische Schwierigkeiten. Mit der Zeit organisiert es sich aber dann doch immer wieder.“ Übergangsweise sei das aktuelle System „okay“, auf lange Sicht aber kein Dauerzustand. Mügge erklärt: „Ich kann verstehen, dass der Unterricht so ablaufen muss. Aber ich persönlich hatte mit dem Tragen der Maske und dem Einhalten des Abstandes keine Angst in der Schule.“ Jeden Tag aufzustehen und in die Schule zu gehen sei allerdings ein anderer Ansporn. Außerdem sei ihr aufgefallen, dass ihre mündliche Beteiligung im Unterricht geringer geworden sei. „Und die Konzentration schwindet.“

„ Die Situation darf kein Nachteil für den Abschluss der Schülerschaft sein. Die Situation darf kein Nachteil für den Abschluss der Schülerschaft sein. “ Schulleiterin Evelyn Futterknecht

Es sind diese Umstellungen, von denen Schulleiterin Futterknecht spricht. Mit Blick auf das Abitur beruhigt sie: „Es wird kein Corona-Abitur geben. Und das ist auch richtig so. Die Situation darf kein Nachteil für den Abschluss der Schülerschaft sein.“ Die zentral vom Land NRW gestellten Prüfungen stehen – Stand jetzt – Ende April/Anfang Mai an.

Mika Solinsky sieht sich dahingehend gut vorbereitet: „Alle Lehrer sagen, dass wir gut mit dem Stoff durchkommen. In meinen Leistungskursen wiederholen wir jetzt schon sehr viel.“ Zwar habe auch er das Problem, sich morgens aus dem Bett zu quälen („Sonst hat man immer schon seine Freunde im Bus getroffen“), dafür sei er technisch bestens vorbereitet: Nach dem Frühstück geht es meist direkt an den Laptop am Schreibtisch, Materialien für den Unterricht lädt er oft schon am Vorabend runter. Einen Vorteil sieht er auch: „Morgens kann man länger schlafen.“

Marleen Mügge nennt im Gespräch mit unserer Zeitung noch einen anderen Punkt: „Auch das Treffen mit Freunden in der Pause fehlt – so kann man runterkommen, abschalten und sich danach wieder auf den Unterricht konzentrieren. Diese wichtige Unterbrechung fehlt aktuell.“ Angst vor einem „Pudding-Abitur“, welches weniger Wertschätzung erfahren könnte“ habe sie nicht: „Es werden auch weiter Studien- und Ausbildungsplätze angeboten.“ Die Option nach dem Abitur zu studieren hält sie sich aktuell noch offen, sagt aber auch: „Wieder alles online und wenig Möglichkeiten um neue Freunde zu treffen – das schreckt mich ein wenig ab.“

Für ihre Mitschülerin Johanna Pfeiffer soll das Studium der nächste Step sein: „Ich möchte Medizin studieren – vielleicht auch in Berlin, weil dort viel Wert auf die Praxis gelegt wird. Ich glaube, dass ich dort mit meinen Noten reinkomme, aber der NC steigt aktuell schon stark an.“ Somit bleibt ein restlicher Funken Ungewissheit für die Zukunft.