Neuer Aktenfund beim Bistum Münster zu verurteiltem Pfarrer A.

Im Bistum Münster ist beim Umräumen im Bistumsarchiv eine bisher unbekannte Akte zu Pfarrer A. aufgetaucht. Der Priester des Erzbistums Köln war von 1973 bis 1988 im Bistum Münster im Einsatz. Er wurde laut einer Mitteilung des Bistums zweimal rechtskräftig wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt. Dennoch habe er über Jahrzehnte weiter als Priester im Erzbistum Köln sowie in den Bistümern Münster und Essen gewirkt.

Im vergangenen Dezember hat der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki ihn aus dem Klerikerstand entlassen. Das Bistum Münster war laut der Mitteilung bisher davon ausgegangen, dass es in seinen Unterlagen nahezu keine Akten zu Pfarrer A. gibt.

Im Jahr 2019 war die Personalie von Pfarrer A. unter anderem durch das Bistum Münster öffentlich gemacht worden. Auf drei Veranstaltungen in Recklinghausen, Moers und Westerkappeln, den Einsatzorten von Pfarrer A. im Bistum Münster, hatten Vertreter des Bistums dazu Stellung bezogen. Dabei hatten sie immer wieder betont, dass die Aktenlage im Bistum Münster sehr dürftig sei. Zuletzt war diese Aussage im vergangenen Jahr auch noch im Zusammenhang mit Berichten aus dem Erzbistum Köln wiederholt worden.

Akte bei Umräumarbeiten gefunden

Im Blick auf die nun gefundene Akte teilt der Interventionsbeauftragte des Bistums, Peter Frings mit: „Am vergangenen Freitagnachmittag (15. Januar) hat ein Mitarbeiter des Bistumsarchivs bei Umräumarbeiten vier bisher nicht verzeichnete Akten von Priestern gefunden. Eine der Akten betrifft den ehemaligen Priester A.." Der Mitarbeiter habe unmittelbar den Leiter des Bistumsarchivs, Dr. Heinz Mestrup, unterrichtet. Dieser habe seinerseits unverzüglich am Montagmorgen (18. Januar) die Historiker der Universität Münster informiert, die den sexuellen Missbrauch im Bistum Münster in völliger Unabhängigkeit vom Bistum aufarbeiten. Die Bistumsverantwortlichen seien durch Dr. Mestrup nicht vorab über den Aktenfund informiert worden.

"Ein Mitglied der Historikerkommission der Universität Münster hat die Akte am Dienstag (19. Januar) eingesehen; ich selbst erst am Tag danach", so Peter Frings in der Mitteilung. Eine Kopie der Akte sei am 22. Januar an das Erzbistum Köln gegangen. Da es sich um einen Priester des Erzbistums Köln handele und die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs durch Pfarrer A. federführend dort aufgearbeitet werde, "war es uns wichtig, das Material unmittelbar nach Köln zu übermitteln", heißt es in der Stellungnahme von Frings.

Weiter betont er: „Es ist bedauerlich, dass wir diese Akte erst jetzt gefunden haben. Meine bisherigen Aussagen, dass es im Bistum Münster keine weiteren Unterlagen zu dem Fall gibt, entsprachen meinem bisherigen Kenntnisstand. Es zeigt sich nun, dass sie nicht richtig waren.“