Beim Thema Nitratbelastung des Grundwassers sehen hierzulande Naturschützer wie auch Landwirte gleichermaßen gerne mal rot. Die einen sorgen sich um die Umwelt und um die Qualität des Trinkwassers, die anderen sehen sich zu Unrecht als Verursacher an den Pranger gestellt. Da helfen im besten Fall möglichst viele und vor allem fundierte Fakten, auf deren Grundlage ein realistisches Bild der Situation entsteht. Ein wichtiges Puzzleteil dazu könnte die Neuerfassung der besonders nitratbelasteten Gebiete durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW sein. „Feldblockscharf“, sprich quasi bis auf die Ackerfläche genau, seien dort die betroffenen Gebiete zu erkennen, verspricht das Ministerium. Demnach seien die Zahlen beziehungsweise Flächen mit hohem Aufwand ermittelt worden. Das Ergebnis: Seppenrade leuchtet in weiten Teilen – anders als der Rest von Lüdinghausen – hellrot, sprich gehört zu den belasteten Gebieten, die per neuer Landesverordnung zusätzlichen Maßnahmen unterliegen.

Wie fundiert die Datenlage tatsächlich ist, fragt sich dagegen Michael Muhle, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsvereins (LOV) Seppenrade, im Gespräch mit den WN: „Es gibt in Seppenrade gerade mal zwei Messstellen. An der einen liegt der Wert mit zwei Milligramm Nitrat pro Liter Grundwasser im grünen Bereich, an der zweiten Messstelle in Leversum dagegen bei 100 Milligramm.“ Allein diese erhebliche Differenz werfe schon Fragen auf, da teilweise die gleichen Landwirte in der Nähe beider Messstellen Ackerflächen bewirtschafteten. Darüber hinaus laufe derzeit noch eine weitere Binnendifferenzierung der ermittelten Werte durch den Geologischen Dienst NRW, deren Ergebnisse bis März erwartet würden. „Dabei geht es um die Bodenbeschaffenheit, um den Humusgehalt und die Durchlüftung des Bodens beispielsweise“, so Muhle. Diese Parameter müssten für aussagekräftige Ergebnisse mit berücksichtigt werden, betont der Landwirt. „Natürlich ist der Schutz des Grundwassers wichtig, dem verschließen wir uns nicht. Im Gegenteil, wir haben in den vergangenen Jahren den Nährstoffeintrag bereits deutlich gesenkt.“ Ob regelmäßige Bodenproben, die Analyse der Gülle, der Einsatz von Zwischenfrüchten, der Besuch von Schulungen oder die Errechnung des Nährstoffsaldos – also der Differenz zwischen dem durch Düngung in den Boden eingebrachten Nährstoffs und dem durch die Ernte dem Boden wieder entzogene Nährstoffmenge – das alles gehöre schon lange zum täglichen Geschäft. „Da muss man als Landwirt schon auf dem Baum wohnen, wenn man das nicht längst macht“, so seine Überzeugung. Das bringe zwar einen erheblichen Arbeitsaufwand mit sich, den gebe es in anderen Branchen aber auch, möchte er nicht klagen. Was er sich dagegen wünscht: „Dass das Thema nicht emotional, sondern auf einer vernünftigen Datengrundlage und mit Augenmaß behandelt wird.“