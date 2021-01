Distanz schafft eine neue Nähe

Die gute alte Strichliste ersetzt den Blick durch den Klassenraum. Schaut Lehrerin Simone Lütkenhaus normalerweise vor Unterrichtsbeginn, ob alle Stühle besetzt sind, wird in diesem Jahr bisher jeder Name aufgerufen und nach einem „ja“ abgehakt. In der Klasse 7c der Profilschule erhalten alle Mädchen und Jungen ein Häkchen. In diesem Fall heißt das: Sie sitzen wie ihre Lehrerin daheim vor dem iPad. Videokonferenz. Beim Distanzunterricht über Microsoft Teams dürfen auch die WN zuschauen.

Nach mehr als einer Woche sind die Abläufe abgesprochen: Die Mikros sind stumm geschaltet. Wer etwas zu sagen hat, klickt die Hand an und wird aufgerufen. Die Lehrerin hält nicht nur den Stoff bereit, sie sitzt fürs Gelingen des Unterrichts in der Schaltzentrale. So verschwinden die Gesichter vom Bildschirm und es erscheint eine Präsentation. Im naturwissenschaftlichen Unterricht geht es um die Kraft und ein Federmessgerät. „Im Präsenzunterricht hätte ich es zum Anfassen durchreichen lassen, wären Experimente möglich gewesen. Aber es geht auch so“, erklärt Lütkenhaus. Sie bringt den Schülern Newton näher, stellt Fragen, erhält Antworten. Von außen wirkt es wie Alltag. Das kurzzeitige W-Lan-Problem einer Schülerin lösen zwei Mädchen übers Handy, das ein Mithören ermöglicht. Später sagt Lütkenhaus: „Es ist toll, wie die Kinder es annehmen. Sie sind in dieser Zeit noch näher zusammengerückt.“ Für die Kinder bewertet Maja Rehrmann die Lage so: „Distanzunterricht ist zwar nicht so wie in der Schule zu sitzen, aber es klappt sehr gut! Es ist toll, dass wir unsere Lehrer und Mitschülerinnen über den Bildschirm sehen können.“ Ganz nebenbei hat Robin Walter festgestellt, dass mit dem Einsatz der iPads der Papierverbrauch deutlich gesenkt worden ist.

Nachdem der Stundenstoff vorgestellt worden ist, schaltet die Lehrerin die Schüler in Gruppen zusammen. Dort wird das Kräftemessen mit Aufgabenblättern vertieft. Die Gruppen hat Lütkenhaus heterogen zusammengestellt. Wie es auch im Präsenzunterricht üblich ist. Gute Schüler festigen Wissen durchs Erklären für schwächere Gruppenmitglieder. Die werden so mitgenommen und bleiben nicht mit Lücken zurück. Zehn Minuten rechnen die Mädchen und Jungen Gramm in Newton um. Dann kehren sie über Klicks der Lehrerin wieder in den virtuellen Klassenraum zurück. Über die Gruppensprecher trägt Lütkenhaus die Ergebnisse zusammen. „Ich finde Homeschooling per Videokonferenz gut, da man nicht alles alleine machen muss, sondern immer mit den anderen in Verbindung steht - so fühlt es sich mehr an wie Schule. Außerdem ist es noch gut, dass man die Lehrer immer sieht und sie sofort ansprechen kann, wenn man etwas nicht versteht“, sagt Schüler Leopold Lorenz zu dieser Art des Unterrichts.

Material wird frühzeitig hochgeladen

Die Materialien werden den Schülern über die Lernplattform xSchool bereitgestellt. Jenes Portal, das es zu Beginn des Distanzlernens wegen einiger Schwierigkeiten auf die Titelseiten der Zeitungen schaffte. „Wir laden das Material bis Sonntag, 18 Uhr hoch, dann können die Schüler es rechtzeitig herunterladen. Für meine Tochter ist das am Sonntagabend schon Alltag“, redet Lütkenhaus nicht übers Problem, sondern die Lösung. Dass im Präsenzunterricht in der Profilschule vom ersten Tag an das selbstständige Lernen gefördert wird, erweist sich beim Distanzlernen als Vorteil. Am Dienstag mussten die Schüler ihre Aufgaben alleine lösen. Die Lehrer nutzten den Tag, um sich mit Hilfe von Experten in digitalen Sprechstunden weiterzubilden. „So einen großen Lernzuwachs wie in den vergangenen drei Monaten hatte ich schon lange nicht mehr“, berichtet Lütkenhaus. Motivierend sei, wie man sich im Kollegenkreis unterstütze, Probleme löse und Chancen teile.

Vater sieht großen Unterschied zum Frühjahrsgeschehen

Andreas Lorenz, stellvertretender Klassenpflegschaftsvorsitzender der 7c, bestätigt das: „Zwischen dem Unterricht im ersten Lockdown und dem Angebot heute liegen Welten. Da ich selbst im Homeoffice arbeite, bin ich nah dran. Im März mussten wir noch ausdrucken, neben den Kindern sitzen und Lösungen abgeben. Jetzt ist alles digital. Das klappt sehr, sehr gut.“ Als Gründe sieht Lorenz die technische Ausstattung – alle Lehrer und Schüler verfügen über ein iPad – und die Bereitschaft des Kollegiums, sich auf die neuen Zeiten einzulassen. „Da ist über den Sommer ganz viel geschehen. Die Lehrer haben echt Bock darauf, es für unsere Kinder gut hinzubekommen“, lobt Lorenz. Bei einem digitalen Kegelstammtisch hat er gerade auch von anderen Abläufen gehört: „Da werden montags Kladden geholt, bearbeitet und freitags wieder abgegeben“, gibt der Ottmarsbocholter einen Bericht wieder. Er ist „sehr, sehr glücklich“, die Profilschule für die Kinder ausgewählt zu haben: „Die technische Ausstattung der Schule ist schon einmalig. Und die Kinder werden mit iPads und Youtube groß. Die kommen da gut mit klar.“ Für eine Übergangsphase von drei, vier Wochen sei das kein Problem. Bei Sohn Leopold in der siebten Klasse wachse allerdings die Sehnsucht nach einem realen Wiedersehen der Klassenkameraden schneller als bei der Tochter in Klasse sechs. Schülerin Finja Göbel sieht es Mangel am Distanzunterricht, „dass man seine Lehrer und Mitschüler nur über das iPad sehen kann. Aber ich finde es auch toll, dass wir so gute Technik haben, sodass wenigstens diese Übertragung funktioniert.“

Simone Lütkenhaus möchte die Distanz nicht zu groß werden lassen. Deswegen arbeitet sie übers Wochenende nach. Korrigiert die Aufgabenblätter der Schüler, kommuniziert mit den Eltern. Nimmt jene Kinder ins Visier, die mit dieser Unterrichtsform Probleme haben. Hilfreich ist, dass nicht nur Lehrer und Schüler jeweils untereinander zusammengerückt sind, sondern sich auch die Eltern gegenseitig helfen, wenn es Fragen gibt. Es bleibt nicht alles an der Klassenlehrerin hängen. Auf Abstand und mit Distanz ist die Schulgemeinschaft sich so nahe wie lange nicht.