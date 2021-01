„Darauf haben viele Menschen gewartet“

„Zurzeit sind alle Termine ausgebucht. Wir arbeiten daran, Ihnen bald neue Termine anbieten zu können.“ Diesen Satz haben am Montag die meisten Impfwilligen gelesen, als sie versucht haben, über die Seite „ www.116117.de “ einen der begehrten Impftermine für die über 80-Jährigen zu erhalten. Die meisten impfwilligen Senioren sind leer ausgegangen und müssen nun hoffen, bei der nächsten Terminvergabe Glück zu haben.

Auch telefonisch war es nicht besser. Die wenigsten kamen durch. Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) macht die extrem hohen Zugriffszahlen dafür verantwortlich, dass es zu Wartezeiten und Verzögerungen gekommen ist. Es werde unter Hochdruck an der Beseitigung der Engpässe gearbeitet, schreibt die KVWL in einer Pressemitteilung.

Verzweifelte Terminsuche

Als es losging, seien 700 Kontakte pro Sekunde bei der Hotline eingegangen, sagt Dr. Hendrik Oen von der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) in Münster. Dagegen könne keiner aufrüsten. Die Internetseite sei immer wieder abgestürzt. Oen bittet um Geduld, erklärt aber auch, dass bis 10 Uhr 1200 Termine vergeben worden seien.

Im Kreis Warendorf machten sich mehrere Impfwillige selbst auf den Weg und fuhren zum Impfzentrum des Kreises Warendorf nach Ennigerloh. Sogar die Abfallwirtschaftsgesellschaft, auf deren Gelände das Impfzentrum liegt, wurde per Telefon kontaktiert.

Impf-Vergabe in NRW: Das müssen Sie jetzt wissen 1/11 Am diesem Montag werden in Nordrhein-Westfalen die ersten Impftermine für die zu Hause lebenden über 80-Jährigen vergeben. In den 53 Impfzentren soll dann ab dem 8. Februar geimpft werden. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat die Bevölkerungsgruppe aufgerufen, sich impfen zu lassen. Foto: picture alliance/dpa | Felix Kästle

Wie bekomme ich einen Termin? Am besten online unter der Internetadresse www.116117.de . Erst ab 8.00 Uhr soll dies am Starttag möglich sein, nicht vorher. Von da an soll die Online-Terminvergabe aber rund um die Uhr möglich sein. Im Rheinland sollen die Bürger auch unter termin.coronaimpfung.de einen Termin vereinbaren können. Foto: Boris Roessler/dpa Pool/dpa

Kann ich auch telefonisch einen Termin vereinbaren? Ja. Wer im rheinischen Teil von NRW lebt, soll die kostenfreie Rufnummer 0800 116 117 01 wählen, Menschen in Westfalen die ebenfalls kostenfreie Rufnummer 0800 116 117 02. Die Leitungen sind von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr besetzt. Alle Anrufe werden in einem virtuellen Call-Center bearbeitet, dessen mehr als 1200 Mitarbeiter aus Infektionsschutzgründen von zu Hause aus arbeiten. Foto: Christin Klose/dpa

Soll ich es lieber online oder telefonisch versuchen? Online, meint der Minister. Wenn man sich das nicht zutraue, „fragen Sie Ihr Enkelkind oder Ihre Kinder oder Ihre Nachbarn“, appellierte Laumann. Doch Achtung: „Falls Angehörige Ihre Anmeldung übernehmen, bitte unbedingt Doppelbuchungen vermeiden“, warnt das Ministerium. Foto: Marijan Murat/dpa

Muss ich mit Wartezeiten schon bei der Terminvergabe rechnen? Auf jeden Fall. Die für die Impfungen in den Zentren zuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen rechnen mit Problemen - sowohl online als auch telefonisch. „Jeder Impfwillige wird drankommen, aber es ist Geduld gefragt“, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL), Dirk Spelmeyer. Foto: Seth Wenig/AP/dpa

Muss ich mich am Telefon beeilen, wenn ich durchkomme? Nein. „Grundsätzlich soll jeder Anrufer genügend Zeit bekommen, einen Termin zu vereinbaren.“ Eine exakte Aufnahme der Daten sei für das Gelingen der Impfung unerlässlich, betonen die Verantwortlichen. Foto: Marijan Murat/dpa

Muss ich selbst anrufen, oder kann das auch ein anderer für mich machen? Die Terminvereinbarung können auch Angehörige oder Vertrauenspersonen übernehmen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Was brauche ich für die telefonische Terminvereinbarung? Wer am Telefon einen Impftermin vereinbart, hält am besten Stift und Papier bereit, um die Daten zu notieren. Achtung: Es werden zwei Termine im Abstand von etwa drei Wochen vergeben. Den ersten für die Erstimpfung, den zweiten für die zweite Impfung. Erst die zweite Impfung gewährleistet den Impfschutz. Foto: Mary Altaffer/AP/dpa

Ich habe noch keinen Info-Brief bekommen. Kann ich trotzdem schon einen Termin vereinbaren? Ja. Das Ministerium hat betont, dass auch ohne Brief ein Termin vereinbart werden kann. Foto: Arne Dedert/dpa Pool/dpa

Kann ich ab dem 8. Februar auch einfach so ohne Termin zu einem Impfzentrum gehen? Nein. Eine Impfung in den jeweiligen Zentren ist nur mit Termin möglich, betont das Ministerium. Foto: Arne Dedert/dpa

Ich bin noch keine 80 Jahre alt. Kann ich trotzdem schon einen Termin vereinbaren? Nein. Einen Impftermin vereinbaren können zunächst nur Menschen ab 80 Jahren, die zu Hause leben. Foto: Arne Dedert/dpa

Wenn die Hotline-Mitarbeiter keine Termine eintragen können

Im Kreis Steinfurt erhielten zunächst 10 000 Impfberechtigte im Kreis Steinfurt keine Einladungsschreiben, dann erklang beim Anruf der Telefonhotline nur das Besetztzeichen und die Internetseite war nicht erreichbar. Es war für viele schier unmöglich, einen der begehrten Impftermine zu bekommen. Das ging nicht nur den Impfwilligen so. Dieter Berning aus Rheine hatte telefonisch Glück und landete im Callcenter. Doch dort scheiterten dann die Mitarbeiter an der Technik und konnten keinen Termin im FMO einbuchen.

Beim Kreis Borken liefen am Morgen die Telefondrähte heiß, obwohl die Behörde für die Terminierung nicht verantwortlich ist. Mehr als 100 empörte Bürger ließen ihrem Unmut über die Hotline freien Lauf oder schickten (zum Teil böse) E-Mails. Das Ganze sei ein „komplexes Geflecht“, sagte Landrat Dr. Kai Zwicker auf Anfrage. Er habe jedoch Verständnis für den Unmut der Leute.

„Viele Menschen sind jetzt verunsichert“

Ein Borkener schrieb direkt Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in Düsseldorf an: „Ich bin doch sehr enttäuscht von der Organisation der Impfterminvergabe. Zunächst habe ich seit 8 Uhr heute Morgen sowohl am Telefon als auch online permanent versucht, Kontakt zu bekommen.“ Nach drei Stunden sei er erfolgreich gewesen – mit der Antwort, dass alles ausgebucht sei.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Marc Henrichmann aus Havixbeck aus dem Kreis Coesfeld wertet trotz des schleppenden Starts die Aktion positiv. „Darauf haben viele Menschen gewartet. Das erklärt auch den Andrang auf die Online-Vergabe.“

Die SPD bezeichnet die Situation als Impfchaos . „Viele Menschen sind jetzt verunsichert“, erklärt SPD-Landtagsabgeordneter An­dré Stinka aus Dülmen, der NRW-Minister Laumann als Verantwortlichen sieht. Die Terminvergabe habe man anders organisieren können.

Gesundheitsministerium bittet um Verständnis

Eine Ministeriumssprecherin warb um Verständnis: „Wir haben es mit rund einer Million Impfberechtigten zu tun, die aktuell Termine für eine Schutzimpfung vereinbaren können.“ Bei einem so großen Vorhaben könne es trotz intensiver Vorbereitungen und Abstimmungen mit den Kassenärztlichen Vereinigungen „auch mal ruckeln“. Bis 17 Uhr seien in NRW für gut 122 000 Menschen ab 80 Jahren Termine für Erst- und Zweitimpfung vergeben worden.

Wie viele Impftermine in der Region am ersten Tag vergeben worden sind, konnte Heike Achtermann von der KVWL am Montag nicht sagen. „Die gute Nachricht aber ist, dass jeden Tag weiter neue Termine vergeben werden.“ Es lohne sich dranzubleiben.