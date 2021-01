Telgte soll 2040 klimaneutral sein

Telgte soll bis 2040 klimaneutral werden: Das jedenfalls ist das Ziel der Verwaltung, und am Donnerstag wird der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt erstmals über die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes aus dem Jahr 2010 beraten.

„Der Rat hat im Sommer 2019 den Klimanotstand ausgerufen. Mit der nun durch die Verwaltung vorgelegten Klimastrategie wollen wir bis zum Jahr 2040 die Klimaneutralität in unserer Stadt erreichen“, betont Bürgermeister Wolfgang Pieper im Vorfeld der Sitzung.

Um diesen laut Pieper „ehrgeizigen Plan“ erfolgreich umzusetzen, erfordere es in den kommenden Jahren erheblicher Anstrengungen. „Damit wir das Ziel des Pariser Klimaabkommens erreichen, ist es zwingend notwendig, dass wir in vielen Bereichen in unserer Stadt an einer zukunftsweisenden Energieversorgung arbeiten sowie Energie effizient nutzen und einsparen“, ist der städtische Klimaschutzmanager Marco Imberge überzeugt.

Und er lässt Zahlen sprechen: „Jeder Telgter verursacht im Schnitt aktuell über sieben Tonnen CO pro Jahr. Damit wir klimaneutral werden, muss dieser Wert auf unter eine Tonne pro Jahr sinken“, erläutert er.

Mitarbeiter der Verwaltung und Vertreter der Stadtwerke Ostmünsterland haben daher in einer Arbeitsgruppe unter Federführung eines Grevener Beratungsbüros eine Klimastrategie erarbeitet, die heute Abend den politischen Gremien zur Beratung vorgelegt wird.

„Als lokaler Energieversorger sehen wir uns als wegweisender Akteur der Energiewende und übernehmen somit Verantwortung für eine neue, grüne Energiewelt in unserer Region. Deshalb werden wir einen wesentlichen Beitrag zur Klimaneutralität leisten und die Stadt dabei unterstützen, ihre ambitionierten Ziele zu erreichen“, wird Winfried Münsterkötter, Mitglied der Geschäftsführung der Stadtwerke Ostmünsterland, in einer Pressemitteilung zitiert.

„Auch wenn wir davon ausgehen, dass für die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen erhebliche Investitionssummen aufgewendet werden müssen, so verursacht die Erderwärmung doch auch heute schon Folgekosten bei der Stadt“, unterstreicht Fachbereichsleiter Christian Korte. Er hat verwaltungsintern ausrechnen lassen, welchen Betrag die Stadt 2020 aufwenden musste, um die Auswirkungen des Klimawandels auf Telgter Stadtgebiet zu bezahlen: „Es wäre unseriös, einen Wert auf den letzten Euro genau zu beziffern. Wir gehen jedoch davon aus, dass wir in 2020 in etwa 144 000 Euro an Haushaltsmitteln für Folgekosten des Klimawandels aufwenden mussten“, wird er zitiert. In dieser Summe enthalten seien beispielsweise rund 36 500 Euro zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners oder 70 000 Euro an Mehraufwand zur Beseitigung vertrockneter städtischer Bäume und Sträucher. Dieses Geld hätte Korte nach eigener Aussage gern anderswo eingesetzt. „Wir wollen diese Zahl zukünftig jedes Jahr überprüfen und daran arbeiten, die Kosten des Klimawandels überschaubar zu halten. Dazu trägt die Klimastrategie bei.“

Bürgermeister Pieper ist davon überzeugt, dass es nur gemeinsam und parteiübergreifend gelingen kann, den Klimawandel zu verlangsamen oder zu ganz stoppen: „Wir haben in den letzten Jahren schon erhebliche Anstrengungen unternommen. Mit dem ehrgeizigen Ziel, Telgte bis 2040 klimaneutral zu machen, wollen wir die Klimastrategie mit Hochdruck umsetzen.“

Heute ab 17 Uhr im Bürgerhaus soll die Politik zunächst über den Status quo sowie die Energiebilanz informiert werden. In einem zweiten Schritt – voraussichtlich im März/April – sollen dann die einzelnen Maßnahmen diskutiert und verabschiedet werden.