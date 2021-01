Zwei Stunden Zeit für Familien

Kinder und Jugendliche in Notsituationen, die Beratung oder einfach nur jemanden suchen, mit dem sie reden können und der ihnen zuhört, können sich an das Jugendcafé Freiraum wenden. Jörg Eßlage und sein Team bieten montags bis freitags zwischen 15 und 17 Uhr eine Sprechstunde an. Anmeldung gerne unter Telefon 0 25 53 / 58 86. Auch im Pfarrzentrum „Die Brücke“ in Welbergen hat Rainhard Vinkelau ein solches Angebot ins Leben gerufen. Bei ihm ist montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils zwischen 17 und 19 Uhr „Sprechzeit“. Anmeldungen bitte per E-Mail an madness@jugendcafe-freiraum.de.