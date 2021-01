In Hoetmar gibt es wieder Wasser. Wie berichtet, gab es eine Störung in der Leitung, mit der das Unternehmen das Dorf versorgt. Der Schaden an einem Schieber ist behoben, seit Mittag fließt das wasser wieder. Laut Pressesprecherin Heidrun Becker waren Mitarbeiter durch Hoetmar gefahren und hatten per Lautsprecherdurchsage informiert