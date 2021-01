Warendorfer steht im Finale der RTL-Dschungelshow

Der 30-jährige Lars Tönsfeuerborn ist waschechter Warendorfer, er ist hier geboren und aufgewachsen. Vater Klaus war Erster Hauptsattelmeister im NRW-Landgestüt.

Promi-Status dank Vox-Kuppelshow

Doch wie hat es Tönsfeuerborn zum Dschungelcamp geschafft? Eigentlich arbeitet der 30-Jährige als Möbelverkäufer in Düsseldorf. Doch seit knapp zwei Jahren nimmt sein Leben einen ganz anderen Verlauf. 2019 nahm er an der Show „Prince Charming“ teil – eine Art homosexuelle Version des „Bachelors“. In der Sendung, die auf Vox ausgestrahlt wurde, eroberte Tönsfeuerborn dann das Herz von Prince Charming Nicolas Puschmann und gewann die Show.

Außerdem betreibt der Warendorfer seit 2018 einen erfolgreichen Podcast über schwulen Sex. Für RTL hatte Tönsfeuerborn damit den Prominentenstatus erreicht und ihm flatterte eine Einladung für die „Ich bin ein Star – Die Dschungelshow“ ins Haus.

Anders als in den vergangenen Jahren findet die beliebte Show allerdings nicht in Australien statt. Aufgrund der Corona-Pandemie sollte sie deshalb zunächst in Wales aufgezeichnet werden, wegen den starken Corona-Einschränkungen entschied sich RTL dann aber für eine Ersatzshow in Köln-Hürth. Seit dem 15. Januar kämpften nun also zwölf mehr oder weniger prominente Kandidaten um das „Goldene Ticket“, das zur Teilnahme am tatsächlichen Dschungelcamp 2022 berechtigt. Das soll dann auch wieder in Australien stattfinden, wie RTL bekanntgab.

Und Lars Tönsfeuerborn ist dem Traum von Australien schon ziemlich nah gekommen. Denn der Warendorfer setzte sich am Mittwochabend – RTL strahlt die Show immer ab 22.15 Uhr aus – im ersten Halbfinale gegen seine Konkurrenten durch. Er erhielt genug Anrufe. Den Zuschauern gefiel Tönsfeuerborn offensichtlich am besten. „ Es ist der pure Wahnsinn. Vielen vielen Dank für alle Anrufe und für die große Unterstützung“, bedankte sich der Warendorfer anschließend bei seinen Fans und forderte diese gleich auf, für ihn auch am Freitag abzustimmen. Denn dann findet in Köln-Hürth nach zwei Wochen „Dschungelshow“ das große Finale statt.

Von den Pferden zu den Kängurus?

„Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich glaube, jetzt kommt auch mal eine Prüfung, die mir schwer fallen wird“, erzählt Tönsfeuerborn, dem die bisherigen Dschungelprüfungen gut lagen.

„Ich will jetzt das Goldene Ticket. Ich habe richtig Bock“, gibt sich der Finalist kurz vor dem Finale siegesgewiss. Unter den Augen der Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwig will der 30-Jährige den letzten Schritt auch noch gehen.

Und vielleicht geht es für Lars Tönsfeuerborn, der von seinen Freunden auch „Feuertünnes“ genannt wird, 2022 von den Warendorfer Pferden zu den australischen Kängurus und Koalas.