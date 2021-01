Dafür gibt es seitens der Deutschen Stiftung Denkmalschutz 50 000 Euro Zuschuss. Bei dem Objekt handelt es sich um eine der ältesten Synagogen Westfalens. Im Kern entstand der kleine Fachwerkbau um 1500 als zweigeschossiger Speicher.

In einer zweiten Bauphase Anfang des 18. Jahrhunderts wurde dieser erweitert und zu einem Betraum umgebaut. Der letzte Gottesdienst fand hier 1875 statt, nachdem eine neue Synagoge fertiggestellt worden war. In den 1930er Jahren gelangte der Bau in nichtjüdischen Besitz und wurde als Waschküche und Abstellraum genutzt.