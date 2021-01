Ein 81-jähriger Fußgänger ist am Freitag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bodelschwinghstraße lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann überquerte nach Angaben der Polizei gegen 7.40 Uhr den Fußgängerüberweg nahe der Einmündung Wielandstraße, als er von einer 53-jährigen Autofahrerin, die in Richtung Tecklenburger Straße unterwegs war, mit dem Pkw erfasst wurde. Der Senior wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto der 53-Jährigen stellte die Polizei sicher. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bodelschwinghstraße zwischen Schillerstraße und Wielandstraße voll gesperrt werden. Anschließend wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.