Stadt sieht bei Bahnübergängen Handlungsbedarf

Der Bandwurmsatz, verfasst in bestem Juristendeutsch, ist beileibe nicht einfach zu verstehen. Aber er könnte in Lengerich in absehbarer Zeit von durchaus erheblicher Bedeutung sein. „Wenn und soweit es die Sicherheit oder die Abwicklung des Verkehrs unter Berücksichtigung der übersehbaren Verkehrsentwicklung erfordert, sind nach Maßgabe der Vereinbarung der Beteiligten (Paragraf 5) oder der Anordnung im Kreuzungsrechtsverfahren (Paragrafen 6 und 7) Kreuzungen 1. zu beseitigen oder 2. durch Baumaßnahmen, die den Verkehr an der Kreuzung vermindern, zu entlasten oder 3. durch den Bau von Überführungen, durch die Einrichtung technischer Sicherungen, insbesondere von Schranken oder Lichtsignalen, durch die Herstellung von Sichtflächen an Bahnübergängen, die nichttechnisch gesichert sind, oder in sonstiger Weise zu ändern.“ So wird in Paragraf 3 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes definiert, was an Bahnübergängen – hier auch Kreuzungen genannt – an baulichen Voraussetzungen gewährleistet sein muss, um diese vor allem sicher zu machen. Im Zuge der anvisierten Reaktivierung des Bahnverkehrs auf der TWE-Strecke beschäftigt das Thema bereits die Stadtverwaltung.

Wie berichtet, will die Lappwaldbahn als Betreiber, nachdem das andernorts bereits geschehen ist, in Kürze mit der Sanierung des Schienenabschnitts von Lengerich nach Bad Iburg beginnen. Dabei geht es jedoch zunächst nur um die Gleise und das Gleisbett, nicht um die Bahnübergänge. Von denen gibt es allein in Lengerich zwischen Hohne im Osten und Strubberg im Westen über 20.

Regelmäßige Wartungen

Die Stadt meint, dass vor allem auf der Bergstraße, der Osnabrücker Straße und der Bahnhofstraße (etwa in Höhe des Gesamtschul-Neubaus) etwas getan werden muss, wie es auf Anfrage der WN heißt. „Der weitere Handlungsbedarf wird eventuell an relativ verkehrsreichen Gemeindestraßen gesehen. Dies dürfte insbesondere die Friedhofstraße und Poststraße betreffen.“

Während man erwarte, dass an den drei genannten Hauptverkehrsstrecken – Straßenlastträger sind das Land und der Kreis – Halbschrankenanlagen errichtet werden, wie sie zum Beispiel schon an der Martin-Luther-Straße und an der Lienener Straße kurz vor der Abzweigung in die Iburger Straße existieren, wäre an Friedhof- und Poststraße zu klären, ob dort möglicherweise Andreaskreuze genügen. Aktuell könne das aber noch nicht abschließend beantwortet werden. „Alle anderen Gemeindestraßen sind reine Wohnstraßen beziehungsweise Wohnsammelstraßen, die verkehrsberuhigt ausgebaut sind oder Teil einer größeren ,30er-Zone‘ sind, für die eine Verkehrsbeschilderung unter anderem mit Andreaskreuz genügen dürfte.“

Momentan seien alle technischen Anlagen an den Bahnübergängen sicher, sagt Josef Högemann über den Ist-Zustand. Der Pressesprecher der Lappwaldbahn verweist auf regelmäßige Wartungen, die durchgeführt würden. Was wo passieren wird, um dem Eisenbahnkreuzungsgesetz genüge zu leisten, kann er hingegen noch nicht erläutern. Högemann erklärt, dass regelmäßig Bahnübergangsschauen anberaumt würden, bei der die Lappwaldwaldbahn mit dem Eisenbahnlandesamt als Aufsichtsbehörde und auch mit Vertretern der Anliegerkommunen und Straßenlastträgern zusammenkomme. Ein Leitfaden des Eisenbahnbundesamtes definiert genau, was bei solchen Terminen in den Blick zu nehmen ist. Ziele sind demnach, dass Bahnübergänge „rechtzeitig und eindeutig erkennbar, übersichtlich, begreifbar sowie sicher befahrbar und begehbar sind, sie den Anforderungen an Sicherheit und Ordnung des Eisenbahnverkehrs und des Straßenverkehrs zu jeder Zeit genügen und der Vorrang des Schienenverkehrs vor dem Straßenverkehr jederzeit deutlich zu erkennen ist“.

Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben

Josef Högemann glaubt, dass 2022 „oder vielleicht auch schon dieses Jahr“ die Bahnübergangsschauen in Lengerich genutzt werden, um die Frage zu beantworten, welche Maßnahmen mit Blick auf die Rückkehr des regelmäßigen Zugverkehrs auf der TWE-Strecke zu treffen sind. Die Finanzierungsregeln sind nach seinen Angaben der Stadt klar: je ein Drittel haben der Straßenlastträger, der Betreiber des Schienennetzes und der Bund/das Eisenbahnbundesamt zu tragen. „Die Kosten für eine Halbschrankenanlage (...) dürften aktuell bei etwa 350.000 Euro liegen“, heißt es aus der Verwaltung.

Nach dem jetzigen Stand muss für wenige Güterzugfahrten pro Tag geplant werden. Eine gänzlich neue Diskussion, weil dann wesentlich mehr Verkehr auf der Strecke unterwegs wäre und das auch schneller, würde sich sicher ergeben, sollte die Rückkehr des Personenverkehrs mehr als nur ein Gedankenspiel bleiben. Dazu ist im vergangenen Jahr vom Zweckverband Mobilität (ZVM) Münsterland eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben worden. Wann mit Ergebnissen zu rechnen ist, ist derzeit noch völlig offen.