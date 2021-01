Ascheberger streamen heute Karnevalsmusik

Das Mischpult ist verkleidet. Mit Luftschlangen. An einer Ecke thront eine Mütze, die verdächtig an die fünfte Jahreszeit erinnert. Karneval hängt in der Luft. Auch wenn diese Veranstaltung in diesem Jahr ausfällt. Musikalisch jedoch nicht. Denn schließlich kann ein bisschen gute Laune in Tagen wie diesen nicht schaden, finden Andreas Meinardus, Thorsten Hohenhövel und Carsten Beermann. Und so zaubern sie am heutigen Samstag musikalisch ein wenig Karnevalsparty-Flair in die Wohnzimmer. Wie? Per Stream.

Corona legt zwar vieles lahm, nicht jedoch unbedingt die Kreativität der Menschen. Auf diese Weise ist auch der Aschebergstream entstanden. „Wir standen hier irgendwann an unserer Technik und haben uns gedacht, irgendwie müssen die Sachen ja mal wieder zum Einsatz kommen“, verrät Thorsten Hohenhövel, dem die Organisation im Team obliegt. „Die größte Hürde vor der wir standen, war dies alles Coronakonform zu tun“, ergänzt Andy Meinardus. Und so qualmten zunächst einmal die Köpfe bei dem Trio.

Kein großes Lampenfieber

Ihre unterschiedlichen Fähigkeiten vereinten sie schließlich im neuen Projekt Aschebergstream. „Ein Projekt von Aschebergern für Ascheberger“, macht Hohenhövel deutlich. Denn die Jungs wollten vor allem eines, ein wenig gute Laune in den grauen Alltag zaubern. Und das macht die Technik möglich. „Und zwar so, dass wir autark arbeiten können“, erklärt Carsten Beermann, der als Meister der Technik in der Runde gilt. Er sorgt auf digitalem Weg dafür, das DJ Andy ins rechte Licht gerückt wird. So auch am heutigen Abend, wenn um 20.11 Uhr musikalisch und digital das erklärte Motto: „Karnevalsparty“ heißt. Und dabei kommt DJ Andy, der mit einem bunten Hit-Mix aufwartet, dann gerne den Musikwünschen der Zuschauer nach, die diese über die Kommentarfunktion äußern können. Auch Thorsten Hohenhövel sitzt während dieser Zeit vor seinem heimischen PC und überwacht die Abläufe. „Wenn irgendetwas nicht passt, greife ich technisch ein“. Arbeitsteilung á la bonheur. Zudem völlig ehrenamtlich.

„Uns macht es einfach Spaß anderen eine Freude zu bereiten und gleichzeitig das tun zu können, was wir gerne tun“, sagt Carsten. Lampenfieber haben die Drei nicht allzu großes. Schließlich haben sie ja Neujahr schon gesehen, dass sie ihrer Aufgabe gewachsen sind. Am 13. Februar gibt es dann ein besonderes Bonbon. Denn dann übernimmt DJ Kerni das Mikro und sorgt mit klassischen Karnevals-Liedern musikalisch für Karnevalsatmosphäre.

Unter www.twitch.tv/aschebergstream können Karnevalsfans sich am heutigen Samstag, und am 13. Februar, für ein bisschen musikalisches Karnevalsflair einklinken.