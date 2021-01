Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Zusammenstoß am Freitag um 20.46 Uhr. In Höhe der Radarmessanlage Wilmsberg verlor der in Richtung Münster fahrende 25-Jährige offenbar die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte dann auf der Gegenfahrbahn frontal mit dem polnischen Lkw zusammen.

Der Steinfurter, der sich allein im Fahrzeug befand, verstarb noch der Unfallstelle. Der Lastwagen war mit zwei Personen besetzt, beide blieben unverletzt. Die B 54 wurde zur Unfallaufnahme und für die Bergung für rund vier Stunden komplett gesperrt.