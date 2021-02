Lüdinghausen -

Mit mobilen Teams und einem Testzentrum will das DRK einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten. Das Angebot richtet sich an Privatpersonen und Unternehmen. „Zunächst wird an drei Tagen getestet. Eine Ausweitung ist in Planung“, verrät Christoph Schlütermann, Vorstand des DRK-Kreisverbandes.