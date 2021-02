Mitarbeiter des Bauhofes haben am Mittwochmorgen im Grünstreifen-Bereich der Bettina-von-Arnim-Straße vermutlich Giftköder gefunden. „Es handelt sich um eine Art Flocken, grün und gelblich, die so gezielt ausgelegt wurden, dass wir davon ausgehen, dass es Giftköder sind“, sagte Kenan Islek, Leiter des Bauhofes, nachdem seine Mitarbeiter die Substanzen entsorgt hatten. An sechs Stellen hätte der Bauhof die Flocken und Erde daneben und darunter beseitigt. Ein Hundehalter hatte den Bauhof kurz zuvor angerufen. Islek: „Er hat die Köder rechtzeitig gesehen und konnte seinen Hund zurückhalten.“ Der Bauhofleiter rät allen Hundehaltern, verstärkt darauf zu achten, dass ihre Tiere beim Spazierengehen draußen nichts fressen.