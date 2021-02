„Sind auf komplexe Lage gut eingestellt“

„Den Wind können wir nicht ändern, aber die Segel müssen wir richtig setzen“, sagte Landesrotkreuzleiterin Tanja Knopp am Donnerstagmorgen auf einer Pressekonferenz. Das sei beim DRK geschehen. Die Hilfsorganisation habe eine unglaubliche Präsenz. „Wir sind in jedem Ort vertreten“, sagte Knopp.

Die Lage sei vielschichtig, komplex und hochdynamisch, das DRK arbeite aber am Puls der Zeit. In Laer hat das DRK vergangenes Jahr ein Fieberlazarett eingerichtet, in Lengerich ein Pflegelazarett. Ebenfalls ist das DRK entscheidend am Aufbau und Ablauf in 23 von 27 Impfzentren in Westfalen-Lippe beteiligt. Die Impfungen für Personen über 80 Jahren werden hier ab Montag (8. Februar) von Ärzteteams vorgenommen.