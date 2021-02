Gemeinsam gegen Fake News

Der Safer Internet Day findet jährlich am zweiten Tag der zweiten Woche des zweiten Monats statt und wird seit 2008 ausgerichtet. International beteiligen sich laut der Aktions-Homepage über 150 Länder. Unter dem Motto "Together for a better internet" sollen alle Akteure dazu aufrufen, sich gemeinsam für ein besseres Internet insbesondere für Kinder und Jugendliche einzusetzen.