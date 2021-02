Warum sind die Infektionszahlen in den Münsterland-Kreisen oft sehr unterschiedlich?

Sie purzeln, die Inzidenzwerte im Münsterland. In den Kreisen Coesfeld und Steinfurt sowie der Stadt Münster ist der Wert bereits unter die kritische 50er-Marke gesunken, Borken und Warendorf liegen nur ganz knapp drüber– das lässt einen vorsichtigen Optimismus aufkeimen. Besonders ins Auge stechen zwei Kandidaten: Coesfeld als Vorzeige-Kreis mit seit Wochen niedrigen Werten – und der Kreis Warendorf mit dem Sorgenkind Ahlen, wo die Infektionszahlen zeitweise durch die Decke gingen und die Inzidenz am Donnerstag noch deutlich über 100 lag. Wie lassen sich die unterschiedlichen Werte erklären?

"Niedrige Fallzahlen nicht aufs Spiel setzen"

Landrat Christian Schulze Pellengahr erklärt, wie es im Kreis Coesfeld läuft: „Das Gesundheitsamt arbeitet mit einem rund 60-köpfigen Team an der unverzüglichen Kontaktnachverfolgung, wenn ein positiver Corona-Fall registriert wurde. Die direkten Kontaktpersonen der Infizierten werden binnen 24 Stunden identifiziert und in häusliche Quarantäne gesetzt“. Obwohl die Zahlen im Kreis schon lange niedrig sind, ist er gegen baldige Lockerungen. „Wir sollten die niedrigen Fallzahlen nicht aufs Spiel setzen.“

Im Kreis Warendorf denkt wohl noch niemand über Öffnungs-Szenarien nach, auch wenn der Wert nach dramatischen Wochen am Donnerstag auf 50,7 fiel. „Es gibt eine sehr uneinheitliche Infektionslage bei uns im Kreis. In über der Hälfte der 13 Städte und Gemeinden liegt die Sieben-Tage-Inzidenz unter 50. Andere, insbesondere die Stadt Ahlen, haben noch sehr hohe Werte, die aber auch langsam zurückgehen“, sagte Landrat Olaf Gericke.

Über Wochen hatte der Wert in Ahlen über 200 und zeitweise sogar über 300 gelegen. Zuletzt war hier eine neue Allgemeinverfügung in Kraft getreten, wonach in Orten, in denen die Inzidenz an drei Tagen hintereinander über 150 liegt, Haushalte nur noch Besuch von einer Person empfangen dürfen.

Angewendet wurde diese Regel bisher nur in Ahlen, wo auch eine Arbeitsgruppe gegründet wurde, um das Infektionsgeschehen zu analysieren. Dabei war herausgekommen, dass vor allem private Treffen die Infektionszahlen in die Höhe treiben. Häufig treffe dies Menschen, die Kulturkreisen angehören, in denen die Familie eine besonders wichtige Rolle spiele.

Bund-Länder-Beschlüsse vom 10. Februar 1/6 Viel ändert sich vorerst nicht. Doch auf einige Beschlüsse haben sich die Regierungschefs der Länder und die Kanzlerin am Mittwoch nach mehrstündigen Beratungen einigen können. Hier ein Überblick. Foto: Michael Sohn

Verlängerung des Lockdowns Der Lockdown geht in die nächste Verlängerung: Die aktuell geltenden Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie werden grundsätzlich bis zum 7. März verlängert. Foto: Annette Riedl

Weitere Öffnungsschritte erst bei stabiler Inzidenz von höchstens 35 Bund und Länder sehen die Möglichkeit für weitergehende Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie erst bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner. Dann sollten der Einzelhandel, Museen und Galerien sowie Betriebe mit körpernahen Dienstleistungen wieder aufmachen können, wie aus dem Beschlusspapier vom Mittwoch hervorgeht. Foto: Tom Weller

Öffnung von Friseursalons ab 1. März Friseurbetriebe dürfen dem Beschluss zufolge den Betrieb am 1. März wieder aufnehmen -«unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts mit Reservierungen sowie unter Nutzung medizinischer Masken». Begründet wird dies mit der «Bedeutung von Friseuren für die Körperhygiene», insbesondere Ältere seien darauf angewiesen. Foto: Jens Büttner

Länder sollen selbst über Schulöffnungen entscheiden Wann es welche Öffnungsschritte in Schulen und Kindertagesstätten geben soll, wird nicht bundeseinheitlich geregelt. Merkel sagte, sie hätte mit diesen Öffnungen gerne erst ab dem 1. März begonnen. Die Länder, die für Bildung zuständig sind, hätten dies aber anders beurteilt. In NRW sollen die ersten Schüler ab dem 22. Februar in die Schule zurückkehren. Das sagte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Mittwoch nach den Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Krise. Foto: Marijan Murat

Viele Fragen bleiben offen Offen bleibt, wie es für Restaurants, Hotels, Museen, Clubs, Theater und Konzerthäuser sowie den Amateursport weitergehen soll. In dem Beschluss heißt es dazu lediglich, Bund und Länder arbeiteten «weiter an der Entwicklung nächster Schritte der sicheren und gerechten Öffnungsstrategie». Foto: Oliver Berg

Freitagsgebete abgesagt

Nach erfolgreichen Gesprächen mit Vertretern der drei Ahlener Moschee-Vereine wurden die Freitagsgebete am 5. und 12. Februar abgesagt. Die getroffenen Maßnahmen, zu denen auch eine konsequente Nachverfolgung der Kontakte zählt, scheinen Wirkung zu zeigen: Am Donnerstag lag der Inzidenz-Wert in Ahlen bei laut Statistik des Kreises bei 118,2.

Sowohl im Kreis Coesfeld als auch im Kreis Warendorf setzt man nun alle Hoffnung auf die Impfungen. In beiden Kreisen seien die Impfungen in den Pflegeheimen beinahe abgeschlossen, der überwiegende Teil der Bewohner habe mittlerweile auch schon die zweite Impfdosis erhalten.

„Die vielen Anmeldungen bei der Vergabe der Impftermine zeigt die große Bereitschaft in der Bevölkerung, die Ärmel für ein Serum hochzukrempeln“, freut sich Coesfelds Landrat Schulze Pellengahr. „Diese Akzeptanz brauchen wir durch alle Generationen. Nur wenn eine ausreichende Immunität der Menschen gegenüber dem Virus besteht, können wir sicher in einen normalisierten Alltag zurückkehren.“