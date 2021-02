Am 22. Januar hatte der Landesbetrieb Straßen.NRW eine Pressemitteilung veröffentlicht, die Bürgermeister Wolfgang Pieper in Aufregung versetzt hat und sofort aktiv werden ließ. Darin hatte es unter anderem geheißen, dass die Verkehre auf der Bundesstraße 51 laut einer neuen Untersuchung zugenommen hätten und der Ausbau zwischen Telgte und Münster „sinnvoll und notwendig“ sei. In der Sitzung des Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschusses nahm Piper dazu Stellung und hielt mit seiner Verärgerung nicht hinterm Berg.

Direkt am Tag der Veröffentlichung habe er die Pressestelle von Straßen.NRW gebeten, ihm die Quelle des Gutachtens zur Verfügung zu stellen. Er sei damit vertröstet worden, dass zunächst die Städte Warendorf, Beelen und Herzebrock-Clarholz über den Inhalt informiert werden müssten. Später sei ihm dann mitgeteilt worden, dass sich die Zahlen für die B 51 gar nicht verändert hätten. Die Verkehre hätten nicht zugenommen.

„Ich fühle mich ganz deutlich verschaukelt“, sagte Wolfgang Pieper. „Es kann nicht sein, dass Behörden nicht einmal andere Behörden informieren.“ Der Bürgermeister mutmaßte, dass, wenn es überhaupt ein neues Gutachten geben sollte, die Verkehre nicht zugenommen hätten. „Oder es gibt kein neues Gutachten“, so der Bürgermeister weiter. Er habe überhaupt kein Verständnis „für diese Nebelkerze, die da geworfen wird“.

Mit einem gemeinsamen Anschreiben an den Landesbetrieb Straßen.NRW haben die Bürgermeister der Kommunen Herzebrock-Clarholz, Beelen, Warendorf und Telgte jetzt die öffentliche Vorstellung der laut Landesbetrieb vorliegenden aktuellen Verkehrsgutachten gefordert, teilte Wolfgang Pieper am Freitag mit.