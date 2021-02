Bunt und jeck mit Rittern, Römern und Regenbogen

Die Auswahl ist großartig. Kleine Wagen, große Wagen, kleine Einheiten, vollständige Züge mit Narrenvolk am Straßenrand: Hut ab. Die Yango-Kids-Leserschaft ist wirklich kreativ. Unserem Aufruf, kunterbunte Karnevalswagen für unseren virtuellen Yango-Kids-Karnevalsumzug durchs Münsterland zu bauen, sind viele Mädchen und Jungen nachgekommen. Herausgekommen sind schöne, bunte, verrückte, närrische Karnevals-Wagen. Die hätten es verdient, auf der Straße zu rollen. Von Römern, die gegen Corona kämpfen, zu rollerfahrenden Mädels, die einen Panda-Wagen im Schlepptau haben, bis hin zum Mutmach-Regenbogen, der über den Prinzipalmarkt in Münster rollt: Wahnsinn, was ihr gebaut habt.

Corona und Star Wars

Klopapier-Rollen sind unterwegs. Rennstrecken wurden von den jecken Wagenbauern genutzt. Und immer habt ihr auch an die Narren am Straßenrand gedacht. Da versammeln sich Elfen, Star-Wars-Figuren, Ritter, manchmal sogar der Weihnachtsmann. Karneval lockt eben alle auf die Straße – auch wenn das im Corona-Jahr eben nur ganz virtuell sein kann.

Der virtuelle Yango-Karnevalsumzug durchs Münsterland 1/51 Hauptsache virenfrei: Der Umzugswagen von Tiil (10 Jahre) rollt durch Münster-Gremmendorf. Foto: privat

Liska (11Jahre) hat mit viel Ehrgeiz einen wunderbaren Playmobil-Umzug erstellt. Auch ihr Bruder Malte (7 Jahre) hat kräftig mitgeholfen. Foto: privat

Liska und ihr Bruder Malte haben einen tollen Zug durch Gievenbeck geschickt. Sie machen sogar die Video-Konferenzen mit der Schule zum Thema. Foto: privat

Gievenbeck Helau - rufen Liska und Malte. Foto: privat

Römer gegen Corona: Für Liska und Malte aus Gievenbeck kein Problem. Foto: privat

Helau: Celina hat am 11.2. einen närrischen Geburtstag gefeiert. Ihr Wagen ist mit Pandas und einem Roller unterwegs. Foto: privat

Hanna aus Nottuln erzählt mit ihrem Wagen eine Geschichte: Er zeigt das Team "Biäelske Boys"on Tour. Die Biäelske Boys sind Papa Dirk und dessen Kumpel Volker, die in der Heimatgemeinde des Papas (Belecke im Sauerland) als Gesangsduo im Brings-Outfit im Karneval auftreten. Daher ist auch der Wagen im Look der Kölner Band Brings "verkleidet". Papa ist derzeit amtierender Prinz Dirk I. aus dem Hause Breitkopf bei der GBK in Belecke (Große Belecker Karnevalsgesellschaft). Sein Kumpel Volker ist einer der drei Pagen. Foto: privat

Piet ist Drittklässler. Sein Wagen rollt unter Polizeiaufsicht durch Neuenkirchen. Foto: privat

Einen hoffnungsvollen Regenbogen-Karnevalswagen schicken Mara (6) und Juna (3) auf die Reise. Gemeinsam mit ihrer Mama haben die zwei geduldig gemalt, geschnitten und geklebt. Mit besonderer Begeisterung wurde der Wagen schließlich noch mit Rosen-werfenden Legofiguren verziert. Foto: privat

Bei Miles (10 Jahre) und Nola (6 Jahre) ist ordentlich was los. Sie schicken Dinosaurier durch die Aaseestadt Münster. Foto: privat

Das Hühnermobil von Anna (7 Jahre) rollt durch Greven über die Schneeberge. Foto: privat

Mit Raketenantrieb: Tammo Roters (7 Jahre) hat einen raffinierten Wagen gebaut. Er fährt durch Kattenvenne Foto: privat

In Freckenhorst sind Legobauer Bosse (11 Jahre) und Tomte (7 Jahre) aktiv geworden. Bei ihrem Zug säumen viele Jecke den Straßenrand. Und es fliegt Konfetti! Foto: privat

Vor illuminierter Kulisse: Maja Amelie (9 Jahre) und Maxi Paula (4 Jahre) schicken ihren Umzug über den Prinzipalmarkt. Foto: privat

Ein schnittiger Wagen: Erstklässler Vincenz schickt einen rasanten Schlitten auf den Weg durch Münster. Foto: privat

Närrische Grüße aus Püsselbüren schickt Wolfgang Brink der Yango-Redaktion. Enkel Fynn und sein Sohn Daniel stellen Lukas der Lokomotivführer mit Lock Emma aus Lummer-Land dar. Foto: privat

Die Zwillingsmädchen Marika und Laura (gerade sechs geworden) haben einen Umzug zusammengestellt, mit allem, was sie mögen: Ponys, Kinder, Konfetti und kostümierte Zuschauer dürfen natürlich auch nicht fehlen. Foto: privat

Sogar rollende Mülltonnen sind dabei. Foto: privat

Anni (11 Jahre alt) und Thees (8 Jahre alt) aus Altenberge schicken Elfen und Einhörner auf den Weg. Die Zuschauer sind aus dem Häuschen. Foto: privat

Anna, Ida und Emma schicken einen Clown mit Sonnenblume vorneweg. Foto: privat

Glitzer-Kiste: Anna, Ida und Emma aus Coesfeld haben das Auto rausgeputzt. Foto: privat

Emma (9 Jahre) holt sich einfach den münsterischen Rosenmontagsumzug in ihr Kinderzimmer. Unter den jecken Zuschauerinnen und Zuschauern ist sogar der Weihnachtsmann! Foto: privat

Eigentlich kommen Emile (10 Jahre) und Ina (8 Jahre) aus Frankfurt, besuchen aber gerade die Oma in Coesfeld. Hier sind sie eingeschneit (hurra!) und schicken einen märchenhaften Zug auf den Weg. Foto: privat

Wo Elfen sind, da darf auch der Drache nicht fehlen. Foto: privat

Die Polizei macht den Weg frei: Marika und Tinus haben an alles gedacht. Foto: privat

Marika und Tinus schicken eine Klo-Rolle durch Füchtorf Foto: privat

Auflauf in Füchtorf: Zum Zug von Marika und Tinus sind viele Narren gekommen Foto: privat

Florentine und Yuna (beide 6 Jahre) hatten Spaß beim Bauen. Sie haben Micky, Mini und den Weihnachtsmann dabei! Foto: privat

Florentine und Yuna haben einen Rutschen-Wagen ins närrische Treiben geschickt. Foto: privat

Vornweg die Reiter: Elisa (10 Jahre) schickt eine Playmobil-Truppe durch Nottuln. Foto: privat

Thore (schwarzer Pullover) und Thies (blaues Shirt) haben eifrig gebaut. Viele der Zuschauer in Tecklenburg sind als Hasen verkleidet, die Themenwagen werden natürlich von Siku-Treckern gezogen! Foto: privat

Merle aus Coesfeld hat einen Karnevalsumzug aus Lego gebaut. Ihr Bruder hat mitgeholfen. Klassenlehrerin Renate Mannwald hatte die Kinder ihres vierten Schuljahrs der Ludgerischule das Bauen als freiwillige Hausaufgabe gestellt. Foto: privat

Mats und Toni hatten viel Spaß beim Bauen. Ihr Lego-City-Umzug rollt durch Münster. Foto: privat

Mats und Toni schicken jede Menge Wagen auf die Strecke. An Zuschauern mangelt es nicht. Foto: privat

Familien-Umzug: Tessa wird am Karnevals-Sonntag neun Jahre alt. Bruder Niklas (4 Jahre), Mama Valentina (kreativer Kopf) und Papa Eduard ( Kameramann) haben den Geburtstagsumzug unterstützt. Er fährt am Rathaus der Stadt Greven vorbei. Helau! Foto: privat

Tessas Geburtstagsumzug ist schön und bunt. Foto: privat

Franz (11 Jahre), Thea (9 Jahre) und Lutz (8 Jahre) wohnen in Ascheberg. Ihr Zug rollt aber durch Münsters gute Stube. Foto: privat

Entstanden ist eine Unterwasserwelt. Foto: privat

Und einen Mutmach-Regenbogen gibt es mit Franz, Thea und Lutz auch. Foto: privat

Johanna (9 Jahre) aus Nottuln hat einen märchenhaften Zug gebaut. Foto: privat

Konfetti und lila Glitzer: Der Zug von Jasper (6 Jahre) ist in Hopsten-Halverde unterwegs. Foto: privat

In Telgte sind jede Menge Vierbeiner unterwegs. Mia (9 Jahre) und Lars (7 Jahre) schicken einen tierischen Lindwurm an den Start. Foto: privat

Venhaus - Helau: Jule(8) und Nelly (4) aus Spelle-Venhaus haben einen feinen Umzug zusammengestellt. Foto: privat

Star-Wars-Vertreter sind beim Zug in Spelle-Venhaus auch dabei. Foto: privat

Der Dorfkarneval fällt aus. Deshalb haben Jule und Nelly sich ins Zeug gelegt. Foto: privat

Ahlen helau - rufen Julia (7), Paul (5) und Johannes (2). Foto: privat

Ein dreifaches Helau schicken die Zwillingen Greta und Piet (fast 8 Jahre) in die Redaktion. Die beiden sind echte Rheinländer, Mama und Papa dafür echte Münsteraner! Foto: privat

Da kennen Greta und Piet nix: Ihr Zug ist hochgestapelt.... Foto: privat

Vitus schickt in Borken einen Ritter-Wagen auf die Strecke. Foto: privat

Antonia (10 Jahre) lässt ein jeckes Pferdgespann starten. Foto: privat

Elisa (10 Jahre) aus Nottuln schickt Reiter voraus. Foto: privat

Zu erzählen hattet ihr auch ganz viel. Greta und Piet etwa sind waschechte Rheinländer - ihre Eltern allerdings Münsteraner. Ihr Doppeldecker-Zug muss folglich in Münster und Düsseldorf an den Start gehen. Weil Emilie und Ina bei der Oma Silke in Coesfeld eingeschneit sind, haben die beiden Frankfurter Mädels ihren Elfen- und Drachenzug auf die Reise durchs Münsterland geschickt.

Kinder sind waschechte Rheinländer und die Eltern Westfalen

Erstklässler Vincenz hat einen schnittigen Flitzer gebaut. Sehr futuristisch. Der zehnjährige Till setzt seinem Wagen eine Maske auf. Sicher ist sicher. Franz, Thea und Lutz wohnen eigentlich in Ascheberg. Ihre muntere Unterwasserwelt mit einem Mutmach-Regenbogen lassen sie aber über den Prinzipalmarkt in Münster rollen.

Es gibt so viele nette Sachen zu berichten. Etwa von Tessa, die am Karnevalssonntag Geburtstag feiert. Ihre ganze Familie hat am Jubel-Umzug durch Greven mitgebaut.

Biäelske Boys on Tour

Hanna aus Nottuln schickt das Team „Biäelske Boys““ on Tour. Die Biäelske Boys sind nämlich ihr Papa Dirk und dessen Kumpel Volker, die in der Heimatgemeinde des Papas (Belecke im Sauerland) als Gesangsduo im Brings-Outfit im Karneval auftreten. Daher ist auch der Wagen im Look der Kölner Band Brings „verkleidet“. Hannas Papa ist derzeit amtierender Prinz Dirk I. aus dem Hause Breitkopf bei der GBK in Belecke (Große Belecker Karnevalsgesellschaft). Sein Kumpel Volker ist einer der drei Pagen.

Ach: Und als Hausaufgabe taugte die Yango-Bau-Aufgabe auch. Einige von euch haben uns geschrieben, dass sie den Zug gebaut haben, weil die Klassenlehrerin unsere Idee weitergereicht hat. Das finden wir natürlich klasse!