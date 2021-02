Wie Kreise mit übrig gebliebenen Impfdosen umgehen

Grundsätzlich sollen solche Impfstoffdosen Anspruchsberechtigten der Priorität 1 geimpft werden, „sofern das vor Ort möglich ist“. Die mobilen Teams seien aber angehalten, dass kein Impfstoff verloren geht.

Impfdosen können übrig bleiben, weil Personen aus unterschiedlichsten Gründen fernbleiben, etwa, weil sie krank geworden sind oder sich doch gegen eine Impfung entschieden haben.

Süddeutsche Zeitung, WDR und NDR berichteten am Freitag, dass im Mathias-Spital in Rheine „die Vorstände Dietmar Imhorst und Nicolas Kelly neben weiteren Managern“ bereits ihre Corona-Impfung bekommen hätten. Auch Verwaltungsmitarbeiter, die „derzeit situationsabhängig im Home-Office arbeiten“, seien bereits geimpft worden.

Noch vor wenigen Tagen hatte Imhorst gegenüber unserer Zeitung betont: „Bei uns bleibt nichts übrig. Dass jemand die heiß begehrte Impfung bekommt, nur weil er gerade zufällig vorbeikommt, passiert bei uns nicht.“ In dem Krankenhaus in Rheine gebe es für solche Fälle eine Reserveliste, damit andere Mitarbeiter nachrücken können. Imhorst hatte seine Impfung laut Süddeutscher damit begründet, dass er als Mitglied des Pandemiestabs immerhin zur zweiten Impfgruppe gehöre.

Extra eingerichtete Hotline

Trotz solcher Fälle bezeichnet die Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe den Umgang mit übriggebliebenen Dosen als „relativ pragmatisch. Der Kreis Steinfurt verfügt zum Beispiel über eine Liste mit etwa 750 Mitarbeitern des Rettungsdienstes, des Hospizpersonals und von ambulanten Hospizvereinen sowie anderen Mitgliedern der ersten Gruppe, die spontan in Pflegeeinrichtungen gelotst werden, sobald eine extra eingerichtete Hotline überzählige Impfdosen meldet.

Eine Kreissprecherin bezeichnet das System als „sehr spontan“. So hätten bisher rund 550 „Spontanimpf­linge“ eine Erstimpfung und davon 248 Personen eine zweite Impfung bekommen. Um keine Zeit zu verlieren, seien die möglichen Impf­linge schon im Voraus mit allen Impfdokumenten ausgestattet. Zur ersten Impfgruppe gehören neben den über 80-Jährigen unter anderem Personal von Intensivstationen und Notaufnahmen, aber auch Rettungskräfte.

Nur für Prioritätsgruppe 1

Und ein Sprecher des Kreises Borken erklärt: „Sollten am Ende einer Schicht einzelne Impfdosen nicht verbraucht worden sein, werden diese an Personen aus der Prioritätsgruppe 1 verimpft. Hierzu gibt es eine Liste, auf der das Impfpersonal oder Personal aus dem Rettungsdienst steht.“ Ähnlich äußert sich der Kreis Coesfeld.

Corona-Impfstoffe im Vergleich 1/10 Nach den Präparaten von Biontech/Pfizer und Moderna hat die Europäische Kommission dem schwedisch-britischen Produkt Astrazeneca an diesem Freitag die Genehmigung erteilen. Ein Vergleich. Foto: Silvia Izquierdo/AP/dpa

Wie sind die Impfstoffe gebaut? Die Präparate von Biontech/Pfizer und Moderna sind sogenannte mRNA-Impfstoffe. „m“ steht für messenger (Bote), „RNA“ für Ribonucleic acid (Deutsch: Ribonukleinsäure). Die mRNA ist die Bauanleitung für einen Bestandteil des Covid-19-Erregers und gelangt mit Hilfe winziger Fetttröpfchen in die Körperzellen. Diese stellen dann das Virusprotein her, gegen das der Körper seine Immunantwort entwickelt.

Astrazenecas Produkt mit dem Wirkstoff AZD1222 hingegen beruht auf der abgeschwächten Version eines Erkältungsvirus von Schimpansen. Es enthält genetisches Material eines Oberflächenproteins, mit dem der Erreger Sars-CoV-2 an menschliche Zellen andockt. Auch hier bilden die Zellen mit Hilfe der Bauanleitung das Protein und der Körper entwickelt eine Immunantwort dagegen. Foto: Andrew Matthews/PA Wire/dpa

Wie gut wirken die Vakzine? Das US-Unternehmen Moderna hatte Ende November 2020 mitgeteilt, sein Impfstoff besitze eine Wirksamkeit von 94 Prozent - gemessen 14 Tage nach der zweiten Dosis. Comirnaty, der Impfstoff von Biontech und Pfizer, zeigte eine fast identische Wirksamkeit von 95 Prozent - gemessen sieben Tage nach der zweiten Dosis. Das bedeutet, dass unter den Probanden der geimpften Gruppe 95 Prozent weniger Erkrankungen auftraten als unter denen der Kontrollgruppe.

Das Mittel von Astrazeneca wies in Studien eine geringere Wirksamkeit von etwa 70 Prozent auf, ist jedoch vergleichsweise leicht zu handhaben. Die EU-Arzneimittelagentur EMA schloss zunächst allerdings nicht aus, dass das Mittel nur für bestimmte Altersgruppen zugelassen wird, da für Ältere erst wenige Testdaten vorlägen. Bei den Vakzinen von Biontech/Pfizer und Moderna gibt es hingegen belastbarere Daten zu Senioren. So schützt das Mittel von Biontech einer Studie zufolge ältere Menschen ähnlich gut wie jüngere, bei Moderna liegt die Wirksamkeit etwas unter den genannten 94 Prozent.

Ob die genannten Zahlen jedoch auch bei einem massenhaften Einsatz der Impfstoffe zu erreichen sind, wird sich erst in einigen Monaten zeigen. Unklar ist auch noch, wie lange der Impfschutz anhält und ob der Geimpfte das Virus noch weitergeben kann. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Wie oft wird geimpft? Hier gibt es große Übereinstimmungen: alle drei Impfstoffe erfordern zwei Wirkstoffgaben. Bei Biontech/Pfizer bekommt der Patient im Abstand von etwa drei Wochen jeweils eine Dosis, beim Produkt von Moderna sind es rund vier, bei Astrazeneca mindestens vier Wochen. Bei beiden Impfungen sollte stets dasselbe Präparat zum Einsatz kommen: „Eine begonnene Impfserie muss mit dem gleichen Impfstoff abgeschlossen werden, auch wenn zwischenzeitlich weitere Impfstoffe zugelassen worden sind“, heißt es beim Robert Koch-Institut (RKI). Bei einem Wechsel des Präparats könne die volle Wirksamkeit derzeit nicht gewährleistet werden, teilte das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) mit. Es gebe noch keine entsprechenden Untersuchungen.

Comirnaty muss vor dem Spritzen mit einer Natriumchlorid-Lösung verdünnt werden. Nach Biontech-Angaben ist der verdünnte Impfstoff maximal sechs Stunden bei 2 bis 30 Grad haltbar. Er könne also bei Bedarf schon im Impfzentrum verdünnt und dann auch als vorbereitete Dosis in der Spritze vorsichtig transportiert werden. Das Produkt von Moderna wird gebrauchsfertig geliefert. Gespritzt wird jeweils in den Oberarm-Muskel. Der Wirkstoff könne für einige Stunden im Muskel bleiben und der Körper habe so Zeit, ihn zu erkennen und darauf zu reagieren, erklärt der Rostocker Virologe Andreas Podbielski. Foto: Felix Kästle/dpa

Welche Nebenwirkungen gibt es? Dem RKI zufolge waren Schmerzen an der Einstichstelle, Abgeschlagenheit, Kopf- und Gelenkschmerzen sowie Schüttelfrost die nach den bisherigen Impfungen am häufigsten beobachteten Nebenwirkungen. Im Allgemeinen waren diese aber schwach bis mäßig und klangen nach kurzer Zeit wieder ab. Berichte über schwere unerwünschte Folgen gibt es bei allen drei Vakzinen bisher nicht.

Die Ständige Impfkommission beim RKI empfiehlt die Impfung auch für Menschen mit Immunschwäche - also zum Beispiel bei HIV-Infektionen, Krebserkrankungen oder nach Organtransplantationen. „Wenngleich Personen mit geschwächtem Immunsystem möglicherweise nicht so gut auf den Impfstoff ansprechen, bestehen keine besonderen Sicherheitsbedenken“, heißt es auch bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA. „Immungeschwächte Personen können trotzdem geimpft werden, da bei ihnen möglicherweise ein höheres Risiko durch Covid-19 besteht.“ Foto: Felix Kästle/dpa

Wer soll nicht geimpft werden? Der Biontech/Pfizer-Impfstoff ist für Menschen ab 16 Jahren vorgesehen. Der von Moderna ist ab 18 Jahren gedacht, obwohl das Unternehmen kürzlich damit begonnen hat, seinen Impfstoff bei 12- bis 17-Jährigen zu testen. Über die Wirkung des Astrazeneca-Präparats auf Kinder und Jugendliche ist nach Angaben der britischen Arzneimittelbehörde MRHA bisher nichts bekannt. Eine Impfempfehlung für Kinder ist laut RKI „noch nicht absehbar“. Studien dazu seien jedoch geplant.

Einigkeit besteht darin, wer nicht geimpft werden soll: Menschen mit einer allergischen Reaktion auf einen der Inhaltsstoffe oder mit schweren allergischen Reaktionen nach einer vorherigen Dosis. Foto: Ariel Schalit/AP/dpa

Schützen die Impfstoffe auch vor Varianten des Virus? Das ist noch nicht abschließend geklärt, allerdings sind die Hersteller Moderna und Biontech/Pfizer zuversichtlich. Erste Tests deuten darauf hin, dass ihre Impfstoffe auch vor den beiden zunächst in Großbritannien und Südafrika nachgewiesenen Mutanten schützen. Allerdings stellten die Unternehmen auch fest, dass Geimpfte gegen die Variante aus Südafrika offenbar eine schwächere Immunantwort aufbauen. Die Hersteller beobachten die Entwicklung sehr genau. Man könne den Impfstoff gegebenenfalls anpassen, teilten Pfizer und Biontech mit. Moderna will unter anderem die Wirkung einer zusätzlichen Auffrischungsdosis testen. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa

Wie werden die Impfstoffe gelagert? Der Impfstoff von Biontech/Pfizer wird bei minus 70 Grad aufbewahrt. Beim Moderna-Impfstoff muss es mit etwa minus 20 Grad Celsius im Vergleich nicht ganz so kalt sein. Ein großer Vorteil bei Astrazeneca ist, dass man das Vakzin bei Kühlschranktemperaturen von zwei bis acht Grad lagern kann.

Unterschiede gibt es auch nach dem Auftauen: Der Pfizer-Impfstoff kann dann im Kühlschrank gelagert, muss aber innerhalb von fünf Tagen aufgebraucht werden. Der Moderna-Impfstoff ist 30 Tage bei Kühlschranktemperatur und zwölf Stunden bei Raumtemperatur stabil. Foto: Eugene Hoshiko/AP/dpa

Wie teuer sind die Mittel? Die Preise für die neuartigen mRNA-Impfstoffe liegen vermutlich weit höher als bei dem Mittel von Astrazeneca. Die belgische Staatssekretärin Eva De Bleeker hatte die bisher geheim gehaltenen Preise zeitweise auf Twitter veröffentlicht. Demnach kostet eine Dosis des Moderna-Impfstoffs umgerechnet rund 15 Euro, eine von Biontech/Pfizer 12 Euro, eine von Astrazeneca nur 1,78 Euro. Der Tweet wurde später gelöscht. Foto: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

Wie viel hat die EU bestellt, wie viel bekommt Deutschland? Die EU-Kommission hat mit sechs Herstellern Rahmenverträge über die Lieferung von insgesamt 2,3 Milliarden Impfstoffdosen geschlossen - mehr als genug für die 450 Millionen Europäer. Von Biontech/Pfizer soll die EU bis zu 600 Millionen Dosen bekommen und von Moderna noch einmal 160 Millionen Dosen. Von Astrazeneca erwartete die EU eigentlich 80 Millionen Impfdosen bis Ende März. Dass es nun nach EU-Angaben nur 31 Millionen sein sollen, sorgt derzeit für Streit zwischen Brüssel und dem Hersteller.

Deutschland hat sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 90 Millionen Dosen von Biontech gesichert, von Moderna rund 50 Millionen Dosen. Für das Präparat von Astrazeneca sollten es eigentlich rund 56 Millionen aus einer gemeinsamen EU-Bestellung sein. Foto: Christian Charisius/dpa

„Pragmatischen und niedrigschwelligen Lösungen“

Trotzdem sind Fälle bekannt geworden, in denen die „pragmatischen und niedrigschwelligen Lösungen“ sehr weit ausgelegt worden sind. So geriet Osnabrücks Oberbürgermeister Wolfgang Griesert (63) in einen heftigen Shitstorm, nachdem er sich hat impfen lassen, weil der Impfstoff schnell verbraucht werden musste. In einem Altenheim in Gütersloh wurden 40 Dosen an Personen gegeben, die nicht zur ersten Gruppe gehören. Der Kreis bestätigt das. Eine Sprecherin erklärt das mit der Unsicherheit zu Beginn der Impfungen. Das Impfteam sei unter Zeitdruck geraten und habe das ganze Heim durchgeimpft.

Im Kreis Gummersbach wurden Ende Dezember Mitarbeiter des Amtes für den Rettungsdienst geimpft, die nicht zur obersten Priorität gehören. Und in Stendal (Sachsen-Anhalt) hat der Kreis auf eigene Faust 320 Polizisten geimpft. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hat angekündigt, den Landkreis zu ermahnen.