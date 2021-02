Lengerich -

In den vergangenen Tagen haben sich bei Christian Mindrup mehrere Kunden gemeldet, die alle ein Problem hatten: Schnee ist auf den Dachboden eingedrungen. Der, so der Versicherungsexperte, sollte möglichst schnell entfernt werden. Taut es und sickert in der Folge Wasser durch die Decke, „wird es teuer“. Und der Schaden sei weder durch die Hausrat- noch die Gebäudeversicherung abgedeckt.