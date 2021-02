In der Nacht zum Sonntag war die Autobahn 1 aus Richtung Münster vor Ascheberg stundenlang gesperrt. Gegen 22 Uhr, so die Polizei, sei ein 48-jähriger Fahrzeugführer aus dem Rhein-Erft-Kreis mit seinem Citroen zwischen den Anschlussstellen Hiltrup und Ascheberg in Fahrtrichtung Dortmund auf der linken Spur unterwegs gewesen. Zeitgleich befuhr eine 25-jährige Fahrzeugführerin aus Münster mit ihrem PKW Fiat die BAB A1 in gleicher Fahrtrichtung auf dem rechten Fahrstreifen. In Höhe des Autobahnkilometers 288 habe der 48-jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren sei ins Schleudern gekommen. Dabei sei er wegen der höheren Geschwindigkeit auf den PKW der 25-jährigen aufgefahren. Der PKW der 25-jährigen sei ebenfalls ins Schleudern gekommen, mit der Mittelschutzplanke kollidiert und mit dem Heck in der Schutzplanke entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen zum stehen gekommen. Die Fahrt des 48-Jährige kam auf dem

Seitenstreifen zum Stillstand. Die 25-jährige wurde schwer, der 48-jährige leicht verletzt. Beide werden mit Rettungswagen umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Den Gesamtsachschaden bezifferte die Polizei auf etwa 16000 Euro. Die Fahrbahn war für die Zeit der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge, Abtransport der Verletzen und Reinigung der Fahrbahn für etwa zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Hiltrup abgeleitet. In der Spitze kam es zu einem Stau von vier Kilometern Länge.