„Keine Reflexion des Ahlener Stadtkolorits“

Nicht überall findet der preisgekrönte Entwurf des Büros Gerber Architekten für den Neubau des Ahlener Rathauses (Stadthaus) ungeteilten Befall. Kritik äußert der Verein „Stadtbild Deutschland“ mit Sitz in Frankfurt in ei­nem offenen Brief an Bürgermeister Dr. Alexander Berger.

Darin stellt Manuel Reiprich die Frage, wie „diese Wahl gestalterisch zu rechtfertigen ist“. Ausdrücklich will Reiprich seine Fragestellung aber „nicht als Kritik an der gestalterischen Arbeit des erstplatzierten Architekturbüros Gerber“ verstanden wissen.

„Es stellt sich vielmehr die Frage, ob bei der Auslobung der Bedingungen für den Wettbewerb (. . . ) genügend auf die Einhaltung gestalterischer Mindestanforderungen geachtet wurde“, schreibt der Dortmunder, stellvertretender Vorsitzender des Vereins.

Manuel Reiprich

Seine Kritik begründet der Historiker wie folgt: „Die eintönige Rasterfassade des Siegerentwurfs lässt zum Beispiel keinerlei Reflexion des gewachsenen Ahlener Stadtkolorits erkennen. Nicht einmal bei der Wahl der Fensterformen ist bei den bisherigen Visualisierungen des Siegerentwurfs Abwechslung erkennbar.“

Beim Betrachten des Siegerentwurfs falle auf den ersten Blick auf, dass die klassische Dreiteilung einer Gebäudefassade in Sockel, Mittelteil und Dachbereich nicht beachtet worden sei. Diese Dreiteilung gebe der Fassade eines Gebäudes Ordnung und Struktur und sei eine der Grundbedingungen für gestalterischen Anspruch.

„Auch die anderen Entwürfe des Wettbewerbs lassen dieses Prinzip vermissen“, argumentiert Reiprich. Man könne von diesem Grundprinzip abweichen, wenn der Baukörper eine originelle Form habe, um allein dadurch ein „Hingucker“ zu sein. Aber das sei nicht der Fall. Stattdessen werde den Ahlenern nur ein „schlichter Verwaltungsneubau in Kistenform“ vorgesetzt. Im Folgenden wirft der Schreiber die Frage auf, ob ein Rathausneubau nicht ein Blickpunkt für die Bürger sein müsse, ein Gebäude, mit dem sie sich identifizieren könnten.

Manuel Reiprich

Reiprich weiter: „Hinzu kommen die ökologischen und ökonomischen Aspekte: Die Baubranche trägt erheblich zum CO2-Ausstoß bei und die derzeitige unsichere wirtschaftliche Lage sollte eigentlich zu Sparsamkeit mahnen. Ist ein neuer Rathausbau von dieser Größe wirklich notwendig? Geht es nicht auch kleiner?“ Die begeisterten Reaktionen der Politik stünden im diametralen Gegensatz zu den Meinungsbekundungen in den sozialen Medien, die sich ganz anders läsen und auf ei­ne breite Ablehnung der Bevölkerung schließen ließen.

„Im Sinne eines lebenswerten Umfeldes und einer größtmöglichen Identifikation der Ahlener Bürger mit ihrer ,Stadtregierung´ möchten wir anregen, dass die Bürger in Form eines Bürgerentscheids darüber abstimmen sollten, aus was für einem Rathaus heraus sie ,regiert´ werden möchten“, fährt Reiprich fort, dessen Verein sich in seinen Leitlinien für einen „harmonischen Städtebau und eine ansprechende Architektur“ einsetzt und sich gegen „austauschbare, banale Neubauten“ ausspricht.

Als gelungene Beispiele für neues Bauen in historischen Quartieren unter Einbeziehung der Bürger bezeichnet Reiprich die Projekte Neustädter Markt in Dresden oder die Bebauung des Römers in Frankfurt.