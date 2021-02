Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag gegen 2.30 Uhr in die Räume der Stadtsparkasse an der Ringeler Straße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge schlugen die Täter die Scheibe zu den Büros auf der Gebäuderückseite ein und gelangten so ins Innere.

Im Gebäude hebelten sie Schließfächer auf und durchsuchten die Fächer vermutlich nach Wertgegenständen und Geld. Die Täter hielten sich den ersten Erkenntnissen zufolge nur kurze Zeit im Gebäude auf, da der Alarm ausgelöst wurde. Kurz darauf erschien die Polizei am Einsatzort. Was beziehungsweise ob etwas entwendet wurde, dazu konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Der durch den Einbruch verursachte Sachschaden beträgt schätzungsweise 1000 Euro. Die Beamten suchten noch in der Nacht das Gebäude sowie die Umgebung der Filiale nach den Tätern ab – jedoch vergeblich. Die Lengericher Polizei hofft auf sachdienliche Hinweise von Zeugen ( 0 54 81/93 37-45 15).