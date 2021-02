Das Pharma-Unternehmen Rottendorf mit Hauptsitz in Ennigerloh befindet sich auf einem rasanten Wachstumskurs und schafft einen dritten Standort in Oelde. Schon Anfang nächsten Jahres soll dort die Ansiedlung im Gewerbegebiet an der A2 beginnen – in direkter Nachbarschaft zu Möbel Zurbrüggen und der Pott‘s Brauerei.

Unternehmensprofil Rottendorf Pharma entwickelt, produziert und verpackt feste Arzneiformen wie Tabletten, Kapseln oder Dragees. Das international operierende Unternehmen wurde 1928 als Familienbetrieb in Berlin gegründet. Seit 1949 befindet sich der Hauptsitz in Ennigerloh. Das Unternehmen hat derzeit 1150 Mitarbeiter am Hauptsitz in Ennigerloh und einen Jahresumsatz von 165 Millionen Euro. ...

Insgesamt 220 Millionen Euro wird Rottendorf in den nächsten fünf Jahren investieren, dabei fließt der Löwenanteil in die Erweiterungspläne am Standort in Oelde.

Kurzfristig keine weiteren Expansionsmöglichkeiten in Ennigerloh

Aktuell expandiert das Unternehmen aber auch in Ennigerloh, wo ein Bau für Verpackungsanlagen entsteht. Weil es am Hauptsitz kurzfristig keine weiteren Expansionsmöglichkeiten gibt, nahm Rottendorf Ende vergangenen Jahres Gespräche mit der Nachbarkommune Oelde auf. „Diese Gespräche waren sehr konstruktiv“, betont Geschäftsführerin Dr. Silke Huster. „Die Unternehmensansiedlung im Gewerbegebiet an der A2 bietet in Bezug auf Lage, Flächenverfügbarkeit und zeitliche Realisierung eine maßgeschneiderte Lösung für unser Unternehmen.“

Derzeit plant die Stadt Oelde, das interkommunale Gewerbegebiet an der A2 um 18 Hektar zu erweitern. „Rottendorf würde auf diesem Areal etwa zwölf Hektar erwerben“, erklärt Huster. Hauptsitz des Unternehmens bleibe Ennigerloh. Bis zum Jahr 2025 will das Unternehmen die Zahl seiner Mitarbeiter von derzeit 1150 auf etwa 1500 erhöhen.