So gelingt der Übergang in den Schulalltag

Am Montag dürfen die ersten Grundschüler wieder zur Schule ­gehen – und zumindest tageweise Normalität erleben. Viele fühlen sich ausgetaktet, kommen schwer in den Schlaf, sind nicht ausgeglichen. Was können Eltern tun, um den Übergang zu frühem Auf­stehen und geballten Kontakten zu schaffen?„Die Beziehung zum Kind hat Priorität“, erklärt Dr. Elisabeth Kawohl.

Der Fokus liege in den ersten Tagen darauf, dass die Jungen und Mädchen sich wieder in der Schule wohlfühlen und sie als guten und sicheren Ort erfahren. „Die Kommunikation ist daher besonders wichtig“, fügt die Psychologin an, die zum Team der Schulpsychologischen Beratungsstelle des Kreises Warendorf gehört. Eltern sollten in ruhiger Atmosphäre mit ihrem Kind über die Veränderungen, die anstehen, sprechen und erklären, was sich an der Struktur des Tages ändert. Einen Einstieg und eine positive Grundhaltung könne die Frage „Worauf freust du dich?“ ermöglichen. Ein solches Gespräch biete auch Raum für eine Bilanz des Homeschooling, das den Familien in Teilen erhalten bleibt. Was lief gut? Was könnte verändert werden? Vor allem sollten Mütter und Väter ein offenes Ohr für Ängste und Befürchtungen ihrer Kinder haben und offen darüber sprechen.

Zuversicht der Eltern mobilisiert Selbstvertrauen der Kinder

„Es hilft, wenn Eltern Ruhe und Zuversicht ausstrahlen“, gibt Dirk Zeuner Müttern und ­Vätern auf den Weg: Signalisieren sie Vertrauen in die Selbstständigkeit ihres Kindes, mobilisieren sie bei ihm positive Kräfte. Mögliche Sorgen um den Infektionsschutz und ein ungutes Gefühl dabei, Sohn oder Tochter wieder aus dem geschützten Umfeld zu entlassen, sollten Väter und Mütter unter sich besprechen. „Das ist unsere Baustelle als Eltern. Die Sorge sollten wir nicht auf unsere Kinder übertragen“, sagt der Leiter der Regionalen Schulberatungsstelle im Kreis Coesfeld.

Zurück zu Routinen am Morgen und Abend

Elisabeth Kawohl rät Fa­milien, gemeinsam einen Wochenplan zu entwickeln, der Schul- und Distanzunterrichtstage visualisiert, so dass das Kind den Verlauf nachvollziehen kann. Dazu gehöre auch das Wochen­ende. „Für viele Kinder ist es eine wichtige Rettung, dass dann schulfreie Zeit ist.“

Den Tornister durch­checken, das Material sichten und sortieren: Routinen rufen das Schulthema wieder auf den Plan. Und auch bei der Tagesstruktur könnten Eltern ihren Kindern den Wiedereinstieg leichter machen. Elisabeth Kawohl rät dazu, an Unterrichtstagen die Kinder anfangs etwas eher zu ­wecken, um Puffer zu schaffen und Stresssituationen zu vermeiden. Dirk Zeuner empfiehlt, auch die Abendroutine im Blick zu haben: Eine bis anderthalb Stunden vor dem Zubett­gehen sollten Kinder nicht mehr fernsehen oder reizintensive Computer- und Handyspiele spielen, um gut und ruhig in den Schlaf zu kommen. Wichtig sei auch, diese Routinen an Homeschooling-Tagen durchzuhalten.

Struktur schaffen - auch an Homeschooling-Tagen

Wie moderieren Eltern die Situation, dass jüngere Geschwister in den Präsenzunterricht starten, während die älteren weiter auf Distanz lernen? Psychologin Kawohl rät auch da zum Gespräch – und dazu, die Emotionslage des Kindes anzunehmen. Das Verständnis, das Väter und Mütter damit signalisierten, sei für viele Jugendliche schon entlastend. Eine gemeinsame Lösungssuche könne der nächste Schritt sein. Der ­frühe Start in den Tag könne für die großen Geschwister auch schon ein Aufwärmprogramm sein für die Zeit, wenn sie wieder in den Präsenzunterricht wechseln, erklärt Psychologe Zeuner.

Elisabeth Kawohl nimmt an, dass sich Kinder im Grundschulalter trotz der Isolationserfahrungen der vergangenen Wochenrecht schnell wieder darauf einlassen können, zu einer größeren Gruppe von Gleichaltrigen zu gehören. Gleichzeitig sollten Eltern ihre Kinder ermuntern, bei Problemen das Gespräch mitdem Klassenlehrer zu suchen und auch selbst dessen Rück­meldung einzuholen.

„Die Kommunikation ist jetzt einfach ex­trem wichtig.“ Dazu gehöre auch, sich an erziehungs- oder schulpsychologische Beratungsstellen zu wenden, wenn Probleme wie Zurückgezogenheit, schlechter Schlaf oder psychosomatische Beschwerden offensichtlich würden. Hinsichtlich der Konzentrations­fähigkeit wirbt die Psychologin darum, Erwartungen nicht zu hoch zu schrauben: „Vielmehr geht es jetzt darum die Beziehungen zu Lehrern und Lehrerinnen und Mitschülern wieder zu stärken.“