Ein 23-Jähriger hatte am Mittwochabend sein Auto scharf gebremst, da ein Reh die Kreisstraße 27 im Bereich der Kreuzung am Sportplatz in

Rödder überquerte, wie die Polizei mitteilte. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Dülmen erkannte diese Situation nicht rechtzeitig und krachte in den Wagen. Beide Fahrer und jeweils die Beifahrerinnen wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Kreisstraße 27 wurde während der Unfallaufnahme und der Bergung der Autos im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt, da unter anderem eines der Fahrzeuge mit einem Kran aus dem angrenzenden Straßengraben geborgen werden musste. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Lediglich das Reh blieb bei dem Unfall unverletzt und flüchtete von der Unfallstelle.