Innerhalb einer Woche wechselt das Wetter in NRW von zweistelligen Minus- zu zweistelligen Plusgraden. Laut Meteorologe Jürgen Schmidt wird am Wochende der Temperaturrekord gebrochen: Am Sonntag sollen es fast 20 Grad werden. So mild war es im Februar in Münster zuletzt 1990.

Von Renée Trippler