Angedeutet hatte es sich schon am Mittwochnachmittag, als sich die Ems bis zum Rand gefüllt durch Telgte wälzte. Die hohen Temperaturen und die in Folge mit Macht voranschreitende Schneeschmelze haben über Nacht dafür gesorgt, dass der Fluss sein Bett verlassen und große Wasserflächen geschaffen hat.

Außerhalb des Ortes sind Wiesen überschwemmt. Im Stadtgebiet sieht die Planwiese aus wie eine Seenlandschaft. Die Wehre am Christoph-Bernsmeyer-Haus am Emstor sind als solche nicht mehr zu erkennen. Das Wasser fällt nicht mehr in die Tiefe. Im Dümmert-Park bekommen die Bäume nasse Füße. Der Spielplatz unweit des Pavillons ist nicht mehr zu bespielen. Die Spielgeräte ragen nur noch aus den Fluten heraus. Wäre das Spielschiff ein wirkliches Schiff, stünde es momentan am richtigen Ort – und die Kinder konnten mit dem Kahn eine lustige Bootsfahrt unternehmen.

Ems verlässt ihr Bett 1/50 Die Ems hat in Telgte ihr Bett verlassen und nicht nur die Planwiese überschwemmt. Foto: Stefan Flockert

Der schmelzende Schnee lässt die Pegel der Ems steigen. Foto: Stefan Flockert

Über Nacht hat der Fluss sein Bett verlassen und große Wasserflächen geschaffen. Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Hochwasser Ems Telgte Foto: Stefan Flockert

Die weiter steigenden Temperaturen und der prognostizierte Sonnenschein werden am Wochenende dafür sorgen, dass die noch vorhandenen Schneeberge schmelzen werden und noch mehr Wasser über Vorfluter und Bäche den Weg in die Ems finden wird. Auf der anderen Seite ist mit Niederschlag in den kommenden Tagen nicht zu rechnen, so dass sich die Hochwasserlage aus diesem Grund nicht verschärfen wird.